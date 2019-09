Das Erntefestkomitee hat sich für die dreitägige Veranstaltung in Pennigbüttel wieder einiges einfallen lassen, um ordentlich Stimmung zu verbreiten. (Monika Fricke)

„Das Erntefest steht als Synonym für eine ertragreiche Erntesaison. Diese wünscht das Festkomitee

allen Landwirten in Pennigbüttel und Umgebung, insbesondere nach dem Jahrhundertsommer im vergangenen Jahr, der die Grenzen von Mensch und Maschine austestete“, sagt die Vorsitzende des Festkomitees Laura Zaß. „Nach den Strapazen soll man sich belohnen. Daher laden wir an diesem Wochenende mit großer Freude zum 106. Erntefest ein.“ Einen besonderen Dank richten die Organisatoren an die zahlreichen Sponsoren, Firmen aus Pennigbüttel und Umgebung, für ihre Unterstützung.

Das Festkomitee freut sich auf eine Veranstaltung mit Unterhaltung und Tanz, die von heute bis Sonntag, 6. bis 8. September, stattfindet. Leider habe der langjährige Schausteller, der für das Karussell und die Verkaufsbuden verantwortlich zeichnete, kürzlich aufgrund von Terminüberschneidungen abgesagt. Das Organisationsteam konnte keinen Ersatz mehr finden. Dennoch müssen die Besucher nicht um ihr Vergnügen bangen, denn es gibt eine Alternative:

Süßigkeiten, Eis, Lose, Wurfspiele und eine Hüpfburg locken am

Wochenende Jung und Alt auf den Festplatz. Für das leibliche Wohl stehen außerdem Fischbrötchen, Pommes und leckere Grillspezialitäten bereit.

Liebevoll geschmückte Festwagen ziehen am Sonntag durch die Straßen und erfreuen die Besucher. (Monika Fricke)

Um das große Festzelt am Sportgelände Im Hof herzurichten, lädt das Erntefestkomitee am heutigen Freitag ab 14 Uhr zum Kranzbinden ein: „Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung“, sagt Zaß.

Ab 20 Uhr setzt sich der Laternenumzug mit Akkordeonmusik von Martina de Wolff ab der Grundschule in Bewegung. Der bunte Lichterzug zieht durch die Pennigbütteler Straße über den Horster Berg, Auf der Horst, die Neuendammer Straße, Am Klostermoor und Im Hof zurück zum Festplatz.

„Ich und mein Holz“ lautet in diesem Jahr das Motto der Landjugend Pennigbüttel. Heute laden sie ab 21 Uhr zum Wettsägen und Wettnageln am Festplatz ein. Dort treten Zweierteams gegeneinander an. „Eine tolle Chance für einen lustigen Abend mit Kollegen, Freunden und Nachbarn“, sagen die Organisatoren.

Der zweite Erntefesttag beginnt am Sonnabend um 14.30 Uhr mit dem bunten Nachmittag. Dieser Programmpunkt steht für Musik und Unterhaltung im Festzelt. Hero der Ostfriese sorgt als Alleinunterhalter mit lustigen Geschichten, Animationen und Musik für unterhaltsame Stunden. Die Sänger des Männer- und Frauenchors Pennigbüttel/Sandhausen unter der Leitung von Friedhelm Meyer, die Kinder der Astrid-Lindgren- Kindertagesstätte sowie die Volkstanzgruppe der Landjugend Grasberg sind ebenfalls im Programm gelistet. Während der Vorführungen lassen sich die Besucher Kaffee, Torten und Kuchen schmecken.

Am Abend steigt der Festball im Zelt. Ab 21 Uhr legt DJ Kai B, bekannt vom The-Village-Music- Festival und der Liebesnacht XXL, Musik für jeden Geschmack auf und lädt zum Tanz ein. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Pastorin Christa Siemers freut sich am Sonntagmorgen auf viele Besucher im Festzelt, wenn sie die Erntedankandacht hält. Ab 10 Uhr feiert sie den Gottesdienst mit den Gästen.

Um 13 Uhr nehmen die Teilnehmer des Festumzugs am Baubetriebshof in Pennigbüttel Aufstellung. Um 14 Uhr setzt sich der Tross unter der musikalischen Begleitung des Fanfarenzugs Vorwärts Elsfleth in Bewegung. Die Festwagen und Gruppen ziehen in Richtung Ellerbrock über die Dietrich- Speckmann-Straße, den Sankt- Willehadus-Weg, Stubbenkuhle, Unter den Linden, Pennigbütteler Straße, Neuendammer Straße, Im Brook, Birkenstraße, Am Klostermoor, Neuendammer Straße, Auf der Horst, Hinter der Horst, Pennigbütteler Straße, Unter den Linden und Im Hof schließlich zum Festplatz. Die Ortsfeuerwehr sperrt die Straßen ab und sorgt damit für ein sicheres Geleit.

„Die drei schönsten und kreativsten Festwagen sowie Gruppen werden prämiert“, erläutert Zaß. Die Preisverleihung erfolgt um 16.30 Uhr im Festzelt. Dort gibt es zudem Kaffee und Kuchen. Nach dem Einbringen der Erntekrone klingt das Erntefest fröhlich aus. DJ Mallorca Uwe sorgt zum Abschluss noch einmal für Stimmung.