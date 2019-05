Traditionell feiern die Bornreiher Schützen ihr Fest an dem Wochenende nach Himmelfahrt. Sie freuen sich auf viele Gäste, die am morgigen Sonnabend den Feierlichkeiten beiwohnen. (Monika Fricke)

In diesem Jahr blickt der Born-

reiher Schützenverein stolz auf insgesamt 100 Jahre Vereinsarbeit zurück. Seit der Gründung im Jahr 1919 entwickelten sich die Bornreiher Schützen aus traditioneller und sportlicher Sicht zu einem angesehenen Verein mit einer Damen- und Jugendabteilung im Schießsport.

Angefangen hat alles vor 100 Jahren mit gerade einmal 27 Mitgliedern, die sich an der Geselligkeit und am Schießsport erfreuten. Aktuell gehören 162 Mitglieder in die Reihen der Schützenkameraden. Der Verein verfügt heute über eine moderne Schießsportanlage, was zur Gründung noch nicht denkbar war. „Wir besitzen alle Voraussetzungen für eine weitere sportliche und gesellschaftliche Zukunft“, sagt der Vorsitzende Diedrich „Jonny“ Hohnholt.

Die Regentschaft von Schützenkönig Erwin Kück und Damenkönigin Sabine Rohde endet an diesem Wochenende. (Monika Fricke)

Alle nötigen Vorbereitungen für ein spannendes und fröhliches Jubiläumsschützenfest haben die Schützen in den vergangenen Wochen bereits getroffen. Nun freuen sie sich auf das beliebte Volksfest in dörflicher Gemeinschaft mit

den befreundeten Ortschaften und Delegationen aus Friedensheim, Verlüßmoor und weiteren Orten in der Umgebung, aus denen einige Mitglieder des Schützenvereins kommen. Sie pflegen ein harmonisches und freundschaftliches Miteinander.

Abschied mit Kaffeetafel

Die Amtszeit der Könige aus dem Vorjahr – König Erwin Kück, Vizekönig Andreas Monsees, Königin Sabine Rohde, Vizekönigin Karin Kück, König der Könige Reiner Bohling, Königin der Königinnen Edeltraut Ehlers – geht an diesem Wochenende zu Ende. Zum Abschluss ihrer einjährigen Regentschaft laden die Majestäten ihre Schützenkameraden zum geselligen Beisammensein mit Umtrunk und Kaffeetafel ein.

Um 12 Uhr treten alle Schützen mit dem Vorsitzenden Hohnholt in der Schießsportstätte in Bornreihe an. Mit dem Bus geht es von dort zum Kaufhaus Baake und über die Bergstraße nach Wallhöfen. Die Schützengesellschaft marschiert anschließend unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Ackermann Gnarrenburg zum Königshaus Kück in die Bergstraße in Vollersode-Wallhöfen. Dort werden die Schützen gegen 12.45 Uhr erwartet. Während Damenkönigin Sabine Rohde die Schützenfrauen zur Kaffeetafel einlädt, treffen sich die Männer zum Königsumtrunk mit anschließender Kaffeetafel. In geselliger Runde begrüßt der Vorstand alle Gäste sowie Ehrengäste.

Gegen 14.45 Uhr geht es zurück nach Bornreihe, wo der Festreigen weitergeht. Ein Festzug der Schützen marschiert von der Busstation durch Bornreihe zum Schießstand, der über den Schuldamm zu erreichen ist. Die Ortsfeuerwehr Bornreihe sorgt dabei für die nötige Sicherheit der Umzugsteilnehmer auf den Straßen.

Sprengladung im Rumpf

Um 16 Uhr beginnen die mit Spannung erwarteten Schießwettkämpfe der Vizekönige um den goldenen Flügel des Adlers. Ab 17 Uhr werden die Hauptmajestäten 2019 ausgeschossen. „Bei den Herren wird es wieder spannend, da am Rumpf eine Sprengladung angebracht ist“, erläutern die Verantwortlichen des Traditionsvereins.

Die Siegerehrung mit Krönung der neuen Könige wird gegen 18 Uhr stattfinden. Beim Schuss auf die Glücksscheibe wird außerdem der König der Könige und die Königin der Königinnen ermittelt. Danach klingt das 100. Bornreiher Schützenfest beim gemütlichen Beisammensein aus.