Im Büro von Kopp Dachtechnik laufen die Fäden zusammen. (FR)

Als Einmannbetrieb wagte er an seinem Wohnsitz in der Straße Grüne Grund in Spreddig den Schritt in die Selbstständigkeit. Ein Teil der Kellerräume und die Garage dienten anfangs als Lager für Maschinen und Kleinmaterial. Das Bedachungsmaterial fand auf dem Rasen und zwischen den Obstbäumen einen Lagerplatz.

Der Grundstein für das heutige Unternehmen, das inzwischen von Eckhard Kopp geführt wird, war

gelegt. Jedoch wurde relativ schnell klar, dass die anstehende Arbeit nicht alleine zu bewältigen war. Im Frühjahr 1969 stellte

Arnold Kopp bereits die erste Hilfskraft ein. Im folgenden Sommer und Herbst wurden zwei weitere Mitarbeiter eingestellt.

Die Mitarbeiter der Dachdeckerei Kopp aus Hambergen um Inhaber Eckhard Kopp (6.v.r.) sind Experten auf den Dächern in der Region. (FR)

1970 ließ Kopp eine weitere Garage auf seinem Grundstück errichten, um mehr Lagerfläche zu erhalten. Trotzdem reichte der Platz nach kurzer Zeit erneut nicht mehr aus. Es musste ein geeignetes Grundstück her. Eine Nachfrage bei der Gemeinde ergab, dass der heutige Firmensitz, damals eine Sandkuhle an der Bundesstraße, zum Verkauf stand. Der Handel wurde 1971 besiegelt und somit stand ausreichend Lagerfläche zur Verfügung. Kleine Holzunterstände wurden zum Schutz der Gerätschaften errichtet, die 1973 durch den Bau einer Lagerhalle mit Aufenthalts-, Sozial- und Büroräumen erweitert wurden.

Der Wissensstand der Mitarbeiter war dem Firmengründer immer wichtig. „Der beste Weg an Fachkräfte zu kommen, ist sie selber auszubilden“ so die Devise. Der Betrieb bildete fast von Gründung an Auszubildende aus und wuchs damit kontinuierlich. Die Gesellen werden häufig nach der Lehre übernommen. 1984 wurde der Betrieb zur GmbH umfirmiert. Nach einer schweren Erkrankung des Gründers wurden dem Sohn und Dachdeckermeister Eckhard Kopp die Geschicke des Unternehmens in die Hände gelegt, die er bis heute führt.

In dieser Zeit kam es zu einem Bauboom, es wurde wieder eng in den Betriebsräumen. 1991 entstand deshalb eine neue, zweite Lagerhalle mit einem angeschlossenen Carport. Zudem wurde weiter im Bereich der Pflasterarbeiten investiert, zeitgemäße Maschinen angeschafft und der Fuhrpark erweitert. Seit 2000 gehört der erste Autokran dazu, um schnell und einfach große Höhen zu erreichen.

2001 stand die nächste Generation in den Startlöchern. Matthias Kopp machte seine Ausbildung zum Dachdecker. Nach dem Abschluss begann er als Geselle im Unternehmen. Gesellschafter ist er seit Dezember 2005. Im Büro wurde mit der Zeit auch Unterstützung benötigt und so kamen im Jahr 2005 Waltraut Logemann und 2010 die Tochter des Inhabers, Nicole Kopp (heute Scholz), sowie 2017 Larena Muschalla ins Unternehmen, die bis heute die Handwerker tatkräftig unterstützen.

Ein Problem blieb der Platzmangel. Mit dem Wachstum des Dachdeckerbetriebs wurde immer wieder der Lagerplatz zu knapp. In den Jahren 2001/2002 wurde in eine dritte Lagerhalle investiert. Dafür wurde die erste Halle immer mehr für Klempnertätigkeiten umfunktioniert. Die Büroräume wurden ebenfalls erweitert und eine weitere Garage gebaut.

Der nächste große Schritt für die betriebliche Entwicklung erfolgte 2011/2012. Im August 2011 zog die Klempnerei in ein Provisorium. Die 1971 errichtete Lagerhalle wurde abgerissen und eine neue, größere errichtet. Der Eingangsbereich, das Büro, die Sozialräume und das Besprechungszimmer wurden erweitert. Das ist auch der heutige Standort des Betriebs.