Die verschiedenen Ausbildungen dauern jeweils dreieinhalb Jahre, wobei Verkürzungen je nach Vorwissen und Betrieb möglich sind. Im ersten Lehrjahr sind die Unterrichtsinhalte identisch, im zweiten Jahr beginnt die Spezialisierung.

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, der häufigste Elektronikerberuf, sind für die Stromversorgung in Gebäuden zuständig. Sie kennen sich aber nicht nur mit der Energieverteilung aus, sondern auch mit Heizungssystemen und Solaranlagen.

Der Fachbereich Informations- und Telekommunikationstechnik hat Datennetze und Sicherheitsanlagen im Fokus. Beim Elektroniker für Maschinen- und Antriebstechnik geht es darum, Maschinen mit Elektromotoren zu installieren und zu warten.

Weiterhin gibt es Informationselektroniker für Geräte- und Systemtechnik, die unter anderem bei der modernen Technik im Unterhaltungsbereich stets auf dem Laufenden sind.

Wenn der Rechner oder Drucker spinnt, kommen Informationselektroniker für Bürosystemtechnik ins Spiel, die in ihrer Ausbildung unter anderem Fehleranalysen an Hard- und Software durchführen. Systemelektroniker lösen Probleme in

Sachen Mechanik, Hydraulik und Elektronik an Anlagen und verbessern bestehende Systeme.

