Den Schriftzug an der Giebelseite haben die Feuerwehrkameraden selbst angebracht. (MONIKA FRICKE ., Monika Fricke)

In dieser Fläche enthalten sind Sozial- und Schulungsräume, ein Umkleidebereich sowie getrennte Sanitärräume für Damen und Herren. Auch ein Kommandoraum ist entstanden.

Ebenso neu ist ein zusätzlicher Stellplatz in der Fahrzeughalle. Schließlich hat das Stadtkommando die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 für die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck, als Ersatz für das bisherige Tanklöschfahrzeug, empfohlen. Der alte Einsatzwagen wurde nach fast 40 Dienstjahren ausgemustert. 4000 Liter fasst der Löschwassertank des neuen Fahrzeugs, das perfekt für die Brandbekämpfung im Gelände, wie Brände in Wäldern oder Mooren, und Einsätzen auf Autobahnen ausgestattet ist.

Bürgermeister Torsten Rohde (links) überreicht den symbolischen Schlüssel des neuen Gerätehauses an Pennigbüttels Ortsbrandmeister Jörg Höllger. (Christa Neckermann)

Osterholz-Scharmbecks Bürgermeister Torsten Rohde überreichte nach lobenden Worten an die Feuerwehrkameraden die Schlüssel an den Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf, der sie wiederum dem Ortsbrandmeister Jörg Höllger übergab. Gleichzeitig wurde das neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 offiziell in Dienst gestellt.

Kreisbrandmeister Jan Hinken betonte bei dieser Gelegenheit die Wichtigkeit von aktuellem Material und Gerät für eine leistungsfähige Feuerwehr. Dazu sei jede ­Gemeinde und Stadt in Niedersachsen gesetzlich verpflichtet, sagte er.

Das Gebäude, dessen letzter Ausbau aus dem Jahr 1958 stammte, war nicht mehr zeitgemäß und bot nicht mehr ausreichend Platz für Fahrzeuge, Gerätschaften, Ausrüstung und Besprechungen. Es entsprach weder funktional, technisch noch energetisch den heutigen Anforderungen und Normen. In der Sitzung des Stadtkommandos wurde 2013 beschlossen, das Feuerwehrhaus müsse abgerissen und neugebaut werden oder einen Anbau erhalten. Überarbeitete Planungen in Abstimmung mit der Ortsfeuerwehr erfolgten im Juni 2017 und der Bauantrag wurde gestellt. Im Februar 2018 erfolgte die Baugenehmigung. Nun konnten die Vorbereitungen für die Ausschreibungen erfolgen.

Anfang August 2018 rollten die Bagger an und begannen mit den Abrissarbeiten des bestehenden Bauwerks in der Neuendammer Straße, bereits einen guten Monat später erfolgte die Grundsteinlegung. Zügig ging es weiter, sodass bereits zwei Monate später alle Beteiligten das Richtfest feierten. Im Februar 2019 brachten die Feuerwehrkameraden in Eigenleistung schließlich den Schriftzug auf der Giebelseite zur Pennigbütteler Straße an.

Der Verwaltung sei klar, dass die Hilfe, die die Feuerwehr leisten kann, von der Ausrüstung, über die sie verfügt, abhängt, machte Bürgermeister Rohde in seiner Ansprache zur Einweihung deutlich, weil Hilfeleistungen nur effektiv und erfolgreich sein können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

„Die Zeiten ändern sich, und auch die Anforderungen an eine moderne Feuerwehr haben sich stark verändert und entwickeln sich kontinuierlich weiter“, sagte die Ortsvorsteherin Martina de Wolff. Aus der Mannschaft, die einst nur Brände löschte, sei heute eine universelle Einsatztruppe geworden, die kompetent und schnell unterschiedliche Gefahrensituationen bewältige, vom Hausbrand bis zur Unfallhilfe und das oft genug auch über Pennigbüttels Grenzen hinaus. Die Ortsvorsteherin richtete besonderen Dank an die beteiligten Baufirmen und alle Handwerker, die die Pläne für die Ortsfeuerwehr umgesetzt haben. Sie lobte außerdem den Einsatz der Feuerwehrkameraden, die immer wieder mit einsprangen, um das Bauprojekt zu vollenden.