Das Königshaus ist gespannt auf die Nachfolger (v.l.): Vizekönig Jens Naujoks, Vize-Damenkönigin Samantha Naujoks, König Nils Grotjohann, Damenkönigin Mirelle Naujoks, Jugendkönig Niclas Naujoks und Vize-Schützenhauptmann Rainer Gerdes. (Monika Fricke)

Die Umstrukturierung des Schützenfests hat sich bewährt: Auch in diesem Jahr feiern die Wallhöfener deshalb nach dem neuen Ablauf – mit dem Vorschießen am Sonnabend und einem verkürzten Festmarsch mit den Delegationen aller Ortsvereine.

Die Vorbereitungen für das Schützenfest laufen bereits auf Hochtouren. „Für das Schützenfest haben unsere Mitglieder die Schützenhalle und den Schießstand wieder auf Hochglanz gebracht“, sagt der Vorsitzende des Wallhöfener Schützenvereins Nils Grotjohann.

Die Schützenhalle am Waldstadion präsentiert sich seit dem gestrigen Donnerstag in frischem Grün und mit floraler Dekoration.

Der Festreigen startet an diesem Wochenende: Am morgigen Sonnabend, 13. Juli, findet ab 16 Uhr das Vorschießen auf allen Kleinkaliber- und Luftgewehrständen statt. Außerdem wird das Beiwerk des Holzadlers abgeschossen. Alle Mitglieder dürfen bei diesem Wettbewerb ohne Uniform erscheinen, teilt der Vorstand mit. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Am Sonntag, 14. Juli, treffen sich die Schützen um 12.30 Uhr im Schützenhof von Ralf Steneck in der Wallhöfener Straße 41 zum traditionellen Umzug. Dieser setzt sich um 13 Uhr in Bewegung. Unter dem Motto „Vereine im Ort müssen zusammenhalten“ sind die Abordnungen aller ansässigen Ortsvereine eingeladen. Die Schützen aus Hambergen, Vollersode und Wulsdorf begleiten die Mitglieder des Wallhöfener Vereins auf ihrem Festzug durch die Ortschaft.

Premiere für Musikverein

Wie in den Vorjahren marschieren die Teilnehmer auf einer verkürzten Route zum Schützenplatz. Vom Vereinslokal führt die Strecke über die Wallhöfener Straße (B 74), Am Funkturm, In der Heide und Am Waldstadion zur Schützenhalle. Dabei gibt es eine Premiere: Der Musikverein Schweiburg begleitet den Ausmarsch, der von den Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr Vollersode abgesichert wird.

In der Schützenhalle angekommen, laden die noch amtierenden Majestäten zum Umtrunk sowie zu Kaffee und Kuchen ein. Dann neigt sich die Regentschaft des aktuellen Königshauses, in Person von König Nils Grotjohann, Vizekönig Jens Naujoks, Damenkönigin Mirelle Naujoks, Vizekönigin Samantha Naujoks und Jugendkönig Niclas Naujoks, langsam dem Ende entgegen. Gegen 16.30 Uhr wird das Schießen auf allen Ständen und auf die Holzvögel fortgesetzt, um die neuen Schützenkönige zu ermitteln. Die Krönung und Proklamation ist für 19.30 Uhr vorgesehen.

Doch mit dem neuen Königshaus sind die Feierlichkeiten noch nicht beendet. Erst am Montag, 15. Juli, findet das Wallhöfener Schützenfest seinen Abschluss mit dem traditionellen Katerschießen. Dieses beginnt um 17 Uhr in der Schützenhalle. Die Vereinsmitglieder freuen sich bereits auf die illustren Bilder, wenn der neue Schützenkönig seinen Vorgänger mit der Schubkarre zur Schützenhalle bringt. Nach einem gemeinsamen Fischessen wird schließlich der neue Kater-

könig ausgeschossen. Außerdem verteilt der Vorstand die Preise an die erfolgreichen Teilnehmer des Konkurrenzschießens.