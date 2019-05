Schützenfest in Bornreihe

Für den Zusammenhalt im Ort

Anika Seebacher

Alljährlich findet an dem Wochenende nach dem Himmelfahrtstag in Bornreihe das Schützenfest statt und begeistert die Vereinsmitglieder sowie deren Gäste. Doch in diesem Jahr ist das nicht der einzige Höhepunkt, den die Schützen in der kleinen Ortschaft feiern: Gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, genau am 9.