Auf das Ritterhuder Heimat shoppen freuen sich (von links) Simone Schröter, Wolfgang Hädrich, Susanne Geils, Marc von Leesen, Jürgen Ahlers, Giselher Klinger und Jürgen Kuck. (Simone Schröter)

Am Sonnabend, 12. September, stellen die Kreativen in verschiedenen Geschäften ihre Werke aus. Es werden unter anderem handgefertigte Objekte aus den Bereichen Holz, Papier und Amigurumi zu sehen sein. Auch Taschen, Kränze, Marmelade und Stricksocken können erworben werden.

Bei Zweirad Kliem ist bereits seit Längerem Papierkunst von Gisa Mai in einer Vitrine ausgestellt. Die Papierkünstlerin entwirft Geschenkverpackungen, die erworben werden können. Auch andere Künstler können sich noch bewerben und ihre Produkte am Aktionstag bei teilnehmenden Geschäften ausstellen. Mehr Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an info@irb-ritterhude.de.

Auch die Kreationen der Papierkünstlerin Gisa Mai werden beim Heimat shoppen zu sehen sein. (Simone Schröter)

Das Team des Fachgeschäfts Zweirad Kliem freut sich darüber hinaus über Besucher, die sich für Fahrräder interessieren. Gern nehmen sich die Mitarbeiter für eine ausführliche Beratung Zeit. „Durch Corona ist das Rad noch einmal wichtiger geworden“, hat Mitarbeiter Detlef Torner beobachtet. Die Fahrt mit dem Drahtesel überzeugt derzeit aber auch grundsätzlich durch etliche Pluspunkte: Das Infektionsrisiko ist deutlich geringer als zum Beispiel bei Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die Fitness wird gesteigert und die Umwelt geschont. Während Fernreisen derzeit oft ausfallen müssen, steht das Fahrrad immer bereit für einen Ausflug.

Dass die Nachfrage nach Fahrrädern gestiegen ist, hat auch Heiko Wellbrock von Zweirad Wellbrock beobachtet. Insbesondere E-Bikes sind sehr beliebt, und es kommen stetig neue Modelle hinzu. Bei der Auswahl spielt natürlich der Geschmack eine große Rolle, darüber hinaus entscheiden noch weitere Aspekte, ob das Rad zu seinem Besitzer passt, so zum Beispiel die Rahmenhöhe, die Antriebsweise beim Elektro-Rad sowie die Form von Sattel und Lenker. Heiko Wellbrock und sein Team beraten Interessenten gern. Auch auf eine kleine Probefahrt sollte bei der Auswahl des zweirädrigen Gefährts nicht verzichtet werden.