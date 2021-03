Moderne Steuerungssysteme sorgen dafür, dass Wärme nur dann produziert wird, wenn sie auch gebraucht wird. (Kim Wenbgoborski)

Die neuen Heizsysteme seien sehr gefragt. Die wirtschaftliche Rentabilität sei nur ein Faktor, denn gleichzeitig sorge die einfache Bedienung für erheblichen Komfort.

Die neuen Systeme funktionieren für den Anwender denkbar einfach. Intelligente Thermostaten, die an jedem Heizkörper angebracht werden, erfassen die Raumtemperatur. Mithilfe eines Controllers werden sie vernetzt und können zum Beispiel per App von zu Hause aus, aber auch von unterwegs gesteuert werden. Möchte der Bewohner zum Beispiel früher als geplant Feierabend machen, kann er bereits vor der Abfahrt vom Arbeitsplatz die Heizung im Wohnzimmer etwas höher stellen.

Der Heizrhythmus kann individuell an die Gewohnheiten der Hausbewohner angepasst werden. So können zum Beispiel morgens um sieben Uhr das Bad und die Küche warm sein, während das Wohnzimmer noch kühl bleibt. Am Tag, während die Bewohner arbeiten, sind die Temperaturen in den Wohnräumen niedrig, bis am Abend das Wohnzimmer eine wohlige Wärme hat. Auch aus der Ferne, zum Beispiel aus dem Urlaub, lassen sich die Temperaturen im Haus ohne Weiteres anpassen und überprüfen.

Die Warmwassererzeugung kann ebenfalls Teil des Systems sein. In diesem Bereich lässt sich erheblich Energie sparen. Während früher permanent warmes Wasser vorgehalten wurde, kann es heutzutage gezielt und bedarfsgerecht erhitzt werden. Wollen die Kinder zum Beispiel an einem Abend in der großen Badewanne planschen, reicht ein Klick zum Nachheizen, während an einem anderen Abend, an dem lediglich kurz geduscht wird, nur die benötigte Menge Wasser erwärmt wird.

Energie und Kosten werden ebenfalls gespart, wenn die Warmwassertemperatur gesenkt wird. „Es ist aber wichtig, die Hygiene nicht außer Acht zu lassen. Bei zu niedrigen Temperaturen besteht zum Beispiel die Gefahr der unerwünschten Legionellen-Bildung“, beschreibt Manzl. Die Mitarbeiter der hiesigen Innungsbetriebe informieren ihre Kunden gern über eine sichere Umsetzung.

„Die Geräte und die Software wurden so gestaltet, dass sie leicht und intuitiv zu bedienen sind“, so Manzl. Nicht nur technisch versierten Menschen gelinge es mühelos, die eigene Heizungsanlage an die Bedürfnisse anzupassen. Auch weniger Technik-Affine werden ihre Freude an der modernen Steuerung haben. „Und gibt es doch einmal Fragen, stehen die Mitarbeiter der Innungsbetriebe ihren Kunden selbstverständlich gern zur Verfügung“, betont der Innungs-Obermeister.

Einige moderne Steuerungssysteme geben darüber hinaus Auskunft darüber, ob die Heizkörperventile optimal funktionieren. Sind sie defekt, kann es zu höheren Energiekosten kommen. Ergänzt werden die modernen Heizsysteme auf Wunsch durch Tür- und Fenster-Kontakte. Normalerweise würden Heizkörper auf die kühle Luft von draußen mit höherer Heizleistung reagieren. Erhalten sie jedoch die Meldung, dass Türen oder Fenster gerade geöffnet sind, heizen sie nicht sinnlos weiter.

„Für jede Lebens- und Wohnsituation gibt es smarte Heizlösungen“, sagt Manzl. Der Bereich „Smarthome“ sei darüber hinaus ein großes Feld, in dem in dem häufig Gewerke übergreifend gearbeitet wird. Was gewünscht, nötig und machbar sei, sei sehr individuell. Für die Fachleute der hiesigen Betriebe der Handwerksinnung für Sanitär- und Heizungstechnik ist der erste Schritt zum neuen System ein Gespräch mit den Interessenten und eine Aufnahme der aktuellen Situation. Für Altbauten mit alten Heizkörpern und Anlagen finden sie ebenso Möglichkeiten zum smarten Heizen wie für neue Gebäude, die zum Beispiel mit alternativen Systemen beheizt werden.