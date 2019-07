Die große Heufigur auf einer Weide an der Bundesstraße in Ströhe macht auf das Erntefest aufmerksam. (Monika Fricke)

August, „Feiern und Tanzen bis die Vögel zwitschern“. Das ist inzwischen seit vielen Jahren das Motto des Erntefests, das im Landkreis Osterholz-Scharmbeck den Reigen dieser Festivitäten einläutet. Die Pflege des Brauchtums liegt dem Festkomitee am Herzen. Mittlerweile gehören 80 Frauen und Männer der Gruppe um die Vorsitzende Heike Otten an.

Die Veranstalter haben sich auch diesmal ein lustiges Schmuckbild aus Heu und Stroh einfallen lassen, das an der Bundesstraße errichtet wurde. Dort liegt ein müdes Bauernpaar nach der vollbrachten Ernte im Bett aus Heu und Stroh. Ein großes Schild weist zudem auf das beliebte Volksfest in der Ortschaft hin. Das Erntefestkomitee hofft mit dieser kreativen Kulisse auf eine gute Platzierung bei der Prämierung der schönsten Heu-

figuren durch die Jury der Osterholzer Stadtwerke.

Zudem haben die Organisatoren ein attraktives Festprogramm für alle Generationen auf die Beine gestellt, das die Gäste am Wochenende im Festzelt und auf dem Festplatz an der ehemaligen Gaststätte Prigge an Bundesstraße erwartet. Für Klein und Groß wird auf dem Festplatz ein abwechslungsreiches Programm mit Kinderkarussell, Autoscooter, Schießbude und Verkaufsständen geboten. In diesem Jahr kümmert sich zudem ein neues Bewirtungsteam um das leibliche Wohl der Besucher.

Den Auftakt hat das Erntefestkomitee für die jüngsten Bewohner der Ortschaft reserviert: Am morgigen Freitag basteln Kinder ab drei Jahren im Festzelt Laternen. Für die Veranstaltung, die um 15 Uhr beginnt, ist eine Anmeldung unter Telefon 04793 / 82 23 erforderlich. Die Materialkosten betragen drei Euro. Um 20 Uhr startet der traditionelle Laternenumzug an der Schule. Die Lieder werden von

Ditmar Kurz auf dem Akkordeon begleitet. Die Hamberger Ortsfeuerwehr sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr. Nach der Ankunft im Festzelt werden die schönsten Laternen prämiert. Alle Kinder erhalten eine kleine Überraschung, heißt es seitens des Festkomitees.

Losverkauf ab morgen

Um 18 Uhr findet die Premiere des Ströhe-Spreddiger Jux-Cups mit anschließender Siegerehrung im Festzelt statt. Dabei handelt es sich um lustige Kleinfeld-Fußballspiele mit fünf Spielern pro Team. Anschließend legt DJ Rainer bei der „Eins, Eins, Null-Party“ auf. Der Eintritt ist frei.

Am Sonnabend, 3. August, geht es um 14 Uhr mit dem Kaffeenachmittag und einem bunten Rahmenprogramm im Festzelt weiter. Die Torfteufel Worpswede begleiten die Veranstaltung musikalisch. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Ströhe, die Knalltüten und die Männertanzgruppe Hüttenbusch gestalten das Programm, durch das Carsten Renken führt. Ab 21 Uhr sorgt DJ Schabba Heinz bei der Ströhe-Spreddiger Partynacht für Stimmung. Karten gibt es für

6 Euro an der Abendkasse.

Bei einer Tombola locken attraktive Preise, gespendet von örtlichen Firmen – der Hauptgewinn ist eine Torfkahnfahrt für 16 Personen. Die Lose werden bereits ab morgen verkauft. Das Komitee bedankt sich bei allen Sponsoren.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Erntedankgottesdienst mit Pastor Wolfgang Starke und der musikalischen Begleitung durch den Posaunenchor im Festzelt. Anschließend stellen sich die Gruppen und Wagen für den Festumzug durch Ströhe und Spreddig in der Gartenstraße auf. Um 13 Uhr startet der Ausmarsch unter der Begleitung des Fanfarenzugs Vorwärts Elsfleth in Richtung Festplatz. Eine Jury aus Spreddig ermittelt dieses Mal die kreativsten Gruppen und Wagen.

Die Erntekrone findet um 15 Uhr ihren Platz im Festzelt, wo Kaffee und selbst gebackene Kuchen gereicht werden. Im Anschluss erfolgt die Prämierung der Festwagen. Zudem werden die Tombolagewinne ausgegeben.

Das 117. Ströhe-Spreddiger Erntefest klingt mit flotter Musik von DJ Rainer aus.