Der Weihnachtsmarkt in Hambergen lockt alljährlich die Besucher an und bietet Jung und Alt jede Menge Abwechslung und eine weihnachtliche Stimmung. (Peter von Döllen)

Der erste Advent steht bereits vor der Tür und die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten. Einen der schönsten Märkte im Landkreis gibt es in Hambergen.

Am ersten Adventswochenende startet der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Samtgemeinde. Von heute bis Sonntag, 30. November bis 2. Dezember, riecht es rund um die Kirche unter anderem nach Glühwein und gebrannten Mandeln.

In Hambergen riecht es am Wochenende nach Glühwein, Süßigkeiten und vor allem nach einem Hauch von Weihnachten. (Peter von Döllen)

Zahlreiche Verkaufs- und Verzehrstände säumen die Straßen im Schatten des Gotteshauses. Viele Hobbykünstler und -handwerker sind bereits Monate zuvor damit beschäftigt, die Produkte in Handarbeit zu fertigen. Von Wollsocken über Körnerkissen und Kerzenständer bis hin zu

filigraner Kunst aus dem Schmuckbereich ist nahezu jedes Gewerk vertreten.

Das Eröffnungskonzert am heutigen Freitag beginnt um 19 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Gruppen PopChor‘n, der Hamberger Posaunenchor, die Musikklassen der KGS Hambergen sowie der Chor und die Streicher der Neu Apostolischen Kirche teil. Am Sonnabend beginnt das adventliche Treiben um 14 Uhr. Um 15 Uhr und um 16 Uhr startet jeweils eine Vorführung des Kasperle-Theaters.

Der Nikolaus wird sicherlich am Wochenende in Hambergern Station machen und kleine Überraschungen dabei haben. (Peter von Döllen)

Die offizielle Eröffnung des Hamberger Weihnachtsmarkts ist am Sonnabend für 15.15 Uhr vorgesehen. Dann wendet sich Bürgermeister Gerd Brauns an die Besucher. Kurz darauf, um 15.30 Uhr, spielt der Posaunenchor in der Kirche. Musikalisch geht es weiter: Um 16.30 Uhr stimmt der Shantychor des Segelclubs Hamme in der Kirche maritime Klänge an. Bestimmt sind auch ein paar Stücke von ihrer stimmungsvollen CD „Weihnachten auf See“ dabei. Gegen 20 Uhr gehen auf dem Markt langsam die Lichter aus.

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Adventsgottesdienst mit Pastor Björn Beißner in der Kirche. Um 12 Uhr gibt es dann eine wärmende Erbsensuppe. Das Kasperle- Theater ist am Sonntag auch wieder dabei, die Aufführungen sind um 16 und 17 Uhr.

Stöbern, schauen, kaufen – die Kunsthandwerker bieten zahlreiche Dekorationen und mehr an. (Peter von Döllen)

Um 16.30 Uhr tritt die Akkordeongruppe Viel-Harmonie in der Kirche auf. Gegen 18 Uhr wird es dann spannend für alle Loskäufer, dann beginnt die Auslosung der Preise. Der Marktbetrieb endet schließlich um 19 Uhr.

Doch wie kam es zu dem besinnlichen und beliebten Markt? Der Hamberger Weihnachtsmarkt fand erstmals im Jahr 1981 statt. 1980 gab es allerdings einen Vorläufer im Haus der Firma Tecklenburg. Arno Virkus lud zu einer gemeinsamen Veranstaltung der Hamberger Geschäftswelt ein. Dort begann die Tradition des Weihnachtsmarkts unter der Beteiligung von Hobbykünstlern. So waren schon damals selbstgestrickte Wollstrümpfe und Handschuhe im Angebot. Die Firma Schloen steuerte einen Stand mit diversen Süßigkeiten, Mandarinen, Orangen, Äpfeln und Nüssen bei.

Von Beginn an dabei

Auch die Kirchengemeinde beteiligte sich vor fast 40 Jahren und führte an beiden Tagen den Restverkauf ihres Basars durch. Die Teilnehmer hatten in einem gemeinsamen Zelt ihre Stände aufgebaut, in der Mitte befand sich eine Tischreihe mit den Hobbykünstlern. In den folgenden Jahren wurden die Stände verstärkt gemischt, bis sich die Veranstalter immer mehr zugunsten der Hobbykünstler aus dem Hauptzelt zurückzogen. Unter den damals 16 beteiligten Hobbykünstlern befand sich auch Dieter Wilking mit seinen Torfkähnen sowie Bleistiftzeichnungen auf Papier und Stein. In den zurückliegenden Jahren hat er dem Hamberger Weihnachtsmarkt die Treue gehalten und an dessen kontinuierlichem Ausbau mitgewirkt.

Das Programm des ersten Weihnachtsmarkts war für damalige Verhältnisse recht umfangreich. So erschien der Nikolaus in Person von Johann Seedorf standesgemäß in Begleitung seines Kutschers Egon Ehlers. Der Kinderchor des Gesangvereins Hambergen unter Leitung von Horst Doormann sang am Sonnabend und die Hamberger Dixieland- Gruppe um Siegfried Waldow spielte am Sonntag auf.

Der erste Hamberger Weihnachtsmarkt war soomit ein voller Erfolg. Darüber berichtete seinerzeit auch das OSTERHOLZER KREISBLATT.