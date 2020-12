Weihnachten ist nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern auch eine Zeit, um an andere Menschen zu denken. (Rainer Jensen und DPA, Rainer Jensen/dpa)

Es gab zu der Zeit bereits in der Adventszeit Schnee und oft wurde der Familienschlitten hervorgeholt, sodass wir Kinder die Möglichkeit hatten, eine Schlittenfahrt im Schnee zu erleben. Unser Vater hatte die ehrenvolle Aufgabe, uns durch die glitzernde Welt der mit Schnee geschmückten Bäume zu ziehen.

Auf einer dieser Fahrten stellte unsere Mutter Fragen: Was denkt ihr jetzt in diesem Moment? Sind die Gedanken nun in einer feierlichen Stimmung? Habt ihr das Gefühl, dass Heiligabend jetzt beginnt? Wir waren verwundert: Was meinst du, Mama? Sind wir mit den Gedanken beim Krippenspiel, bei den Geschenken, bei dem Essen, das du zubereitet hast? Oder denkst du, dass wir an die Kinder und Menschen denken sollten, die heute nicht in Frieden, Freiheit und mit viel Liebe behütet sind? Bei dem Gedanken wurde mir ganz mulmig, denn für so viele Menschen auf der Erde gab es keine friedlichen Stunden, selbst jetzt an Weihnachten.

Wir sollten an die Menschen denken, die so gern in Frieden und Freiheit und in ihrer Heimat mit ihren Eltern, Großeltern, Kindern, Nachbarn und Freunden ein friedliches Weihnachtsfest begehen würden, so wie wir es tun dürfen.

Bei diesem Gedanken spürte ich die Herrlichkeit dieses Tages. „Denke immer daran, du kannst immer für den Frieden sorgen, wenn du friedlich für deine Nächsten da bist; wenn du die Liebe, die du in dir trägst, verschenkst; wenn du Nähe zulässt, damit andere sich mit dir freuen; wenn du mit Hingabe das gibst, was dir wichtig ist – der Glaube an die Nächstenliebe und die Menschlichkeit! Für diesen Gedanken bin ich unserer Mutter noch heute dankbar, denn so haben wir keinen Hass, keine Gier und keine Feindschaft kennengelernt.

Wir konnten Heiligabend feiern, und wir waren dankbar, ihn in Frieden begehen zu können. Besonders schön war es immer, wenn der Schnee glitzernd auf den Zweigen der Bäume und Sträucher lag. Dann kamen mir immer gute Gedanken, die ich auch heute gern mit allen Menschen der Erde teile.

Horst Romahn