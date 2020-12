Das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“ ist mehr als 200 Jahre alt. (MICHAEL KAPPELER, dpa)

Jedoch hatten sie einen viel schwereren Schicksalsschlag zu beklagen. Den Tod ihrer neunjährigen Tochter. So wurde unsere Stube ihr Raum zum Wohnen und Schlafen. Mein fast 90-jähriger Großvater bekam mein kleines Zimmer. Uns blieb unser Schlafzimmer. Das Sofa kam mit in die Küche, die damit zum Mittelpunkt wurde. Uns wurde viel abverlangt. Da flossen auch die Tränen, wenn man nicht zuverlässig gewesen war. Wir mussten uns an das Hungern und Frieren gewöhnen. Am besten kam mein Cousin Ernstchen zurecht. Er war 14 Jahre alt und durch einen Fehler der Hebamme geistig behindert. Er war ein freundlicher Junge und meistens gut gelaunt. Er liebte es, wenn man ihm zärtlich über sein schütteres Haar strich. Dann sagte er: „Havanerkind.“ So nannte er sich, wenn er fröhlich, aber auch traurig war.

In unserer Straße lebten viele Kinder, und wir haben alles Mögliche gespielt. Ernstchen war selbstverständlich immer mit dabei. Er war auch sehr musikalisch. Wenn im Radio eine Operette gespielt wurde und man ihn fragte, wie sie wohl hieß, war seine Antwort prompt: „Frühlingsstimmenwalzer. Johann Strauß.“ Seine Eltern waren beide Berufsmusiker.

Unser erstes gemeinsames Weihnachtsfest rückte näher. Der Winter war bitterkalt, aber zum Heizen hatte man nichts. Meine Mutter hat einmal Frühstücksbretter zu Brennholz gehackt. Dann saßen wir alle um den warmen Küchenherd und sangen Weihnachtslieder, auch Gedichte wurden aufgesagt. Als ich an Heiligabend über den Flur ging, bot sich mir ein Bild, das ich bis heute nicht vergessen habe. Damals trugen die Frauen oft Kopftücher. Ernstchen hatte sich eines davon über den Kopf gehängt, aber nicht zugebunden. Er hatte seine Hände wie zum Gebet gefaltet und saß ganz still auf der obersten Treppenstufe. Total überrascht fragte ich ihn: „Willst du wohl Maria sein, die Jesus in Bethlehem geboren hat?“ Darauf sagte er leise: „Havanerkind.“

Inzwischen waren auch die anderen auf dem Flur und betrachteten verwundert die „Jungfrau Maria“. Zaghaft stimmten einige „Stille Nacht, Heilige Nacht“ an. Es war, als wäre man in einer Kirche. Dieser behinderte Junge hatte uns ein Gefühl für Heiligabend gegeben, wie ich es nie wieder empfunden habe. Meine Mutter hatte, auf dem Küchentisch Kerzenstummel aufgestellt, rundherum lagen bunte Kugeln, Lametta und Engelshaar. In der Mitte glänzte golden der Stern von Bethlehem.

Am Weihnachtsmorgen waren wir draußen und trafen unsere Nachbarn. Es herrschte eine gedrückte Stimmung, denn was sollte man wünschen. In fast jeder Familie waren die Väter und Söhne gefallen, Frauen hatten ihre Ehemänner und Kinder verloren ... und dennoch war ein tiefer Friede in den Herzen der Menschen. Und die Hoffnung auf eine neue Zeit beflügelte ihre Seelen.

Helga Murken