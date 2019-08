Wenn die bunten Festwagen anlässlich des Erntefests durch die Straßen rollen, zieht es Menschen aus Nah und Fern nach Osterholz-Scharmbeck. (Peter von Döllen)

Das Osterholzer Erntefest ist ein

großes Volksfest für alle Generationen – und das bereits seit vielen Jahren. Rund 60 Ehrenamtliche erhalten damit eine lieb gewonnene Tradition und begeistern zugleich an insgesamt fünf Festtagen mit neuen Ideen – vom heutigen Freitag bis Dienstag, 9. bis 13. August.

Wenn auch an diesem Wochenende noch weitere Veranstaltungen stattfinden, so blickt das Festkomitee hoffnungsvoll auf die 152. Auflage des Osterholzer Erntefests. Es gibt sogar Angebote zum Kombinieren.

Das Osterholzer Erntefest erweist sich alljährlich als Publikumsmagnet. (Peter von Döllen)

Heute trifft sich das Festkomitee um 14 Uhr zum Kranzbinden und Zeltschmücken. Um 17 Uhr wird die Dekoration im Zelt aufgehängt, wo um 18 Uhr das Erntefest eröffnet wird. Der neue Festwirt Maik Bellmann und sein Team freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen stimmungsvollen Festverlauf.

Gegen 21.15 Uhr wird es stimmungsvoll, wenn sich ein bunter

Laternenumzug über die Hohetorstraße und Bördestraße in Richtung Stadion bewegt. Musiker des Spielmannszugs TSV Osterholz-Scharmbeck begleiten diesen. Im Stadion zünden die Verantwortlichen gegen 22 Uhr ein Feuerwerk. Dazu kündigen die Veranstalter eine musikalische Untermalung an.

Die bunt geschmückten Wagen rollen am Sonntag durch die Stadt und erfreuen die Besucher am Straßenrand. (Monika Fricke)

Im Zelt fordert DJ Basti von O-Bex zum Tanz auf. Der Eintritt kostet

2 Euro. Besucher des Konzerts von Wincent Weiß in der Stadthalle können ihre Konzertkarte im Zelt gegen ein Freigetränk im Wert von 2 Euro eintauschen. „Wir hoffen auf viele späte Gäste“, sagt Nadine Baumann vom Erntefestkomitee.

Am morgigen Sonnabend geht es um 8 Uhr mit einem Flohmarkt weiter, bei dem private Anbieter kostenfrei ihre gebrauchten Schätze den Schnäppchenjägern präsentieren. Bis 13 Uhr kann gefeilscht und gehandelt werden.

Um 14 Uhr starten die Erntespiele für Kinder mit acht Stationen voller Spiel und Spaß. Am Ende müssen die Kleinen ihre Stempelkarte in eine Losbox werfen. Es gibt tolle Preise, versprechen die Organisatoren. Außerdem winken einem Kindergarten oder einer Schule mit den meisten Teilnehmern 300 Euro. Auftritte der Tanzgruppe Let’s Dance und Kinderschminken sorgen für einen abwechslungsreichen Nachmittag. Um 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.

Ab 21 Uhr steigt eine Party mit DJ Andre Nalin und DJ Mallorca Uwe. Die beiden sorgen an ihren Plattentellern mit elektronischen Klängen und vielen Ballermann-Hits für eine angemessene Partystimmung. Die Veranstalter erwarten an diesem Abend mehr als 1500 Gäste zu der Feier, die 7 Euro Eintritt kostet. Am zweiten Abend können übrigens Besucher des Pur-Open-Air-Konzerts ihre Tickets gegen ein Freigetränk im Zelt tauschen.

Der Erntefestsonntag startet traditionsgemäß um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst im Zelt. Um 11.30 Uhr wird an gleicher Stelle Erbsensuppe serviert. Nachdem sich alle gestärkt haben, setzt sich um 14 Uhr ein Festumzug am Rathaus in Bewegung. Die bunten Erntewagen und gut gelaunten Fußgruppen machen sich von dort auf den Weg zum Parkplatz am Kreishaus. Beim Jurywagen in der Bördestraße werfen Experten einen fachkundigen Blick auf die Teilnehmer. Uwe Grotheer moderiert die Parade, bei der in diesem Jahr strengere Regeln herrschen: Aufgrund von Beschwerden der Zuschauer bezüglich der Lautstärke einiger Teilnehmer schließt das Festkomitee bestimmte Wagen vom Umzug aus.

Gegen 16 Uhr fahren die Akteure die Erntekrone feierlich ins Festzelt ein. Im Anschluss prämiert die Jury die schönsten Erntewagen und Fußgruppen. Mit Musik und Tanz geht es weiter: DJ Basti legt auf.

Das Osterholzer Erntefest dauert auch in diesem Jahr über das Wochenende hinaus an. So erwartet die Gäste am Montag um 16 Uhr ein Festkonzert mit den Musikern der Torfteufel Worpswede. Die Gruppe treibt seit mehr als 25 Jahren ihr Unwesen im Teufelsmoor. Mit rund 40 Musikern erzeugen sie unter der Leitung von Minja Marx den typischen Torfteufelsound. Das Repertoire enthält Film- und Musicalmelodien, Märsche, Konzert- und Stimmungsmusik, Medleys und mehr. Der Eintritt ist frei. Um 19 Uhr startet die Afterworkparty mit DJ Toddy. Der Bremer DJ kündigt eine rasante Show an. Bis

3 Uhr ist das Zelt geöffnet. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Zum Ausklang serviert das Festkomitee am Dienstag um 11 Uhr auf dem Gelände der Museumsanlage in der Bördestraße 42 eine zünftige

Erbsensuppe.