Mit bunten Festwagen ziehen die Hülseberger am Sonntag durch die Ortschaft – einer von mehreren Höhepunkten des Erntefests. (Monika Fricke)

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen und an diesem Wochenende geht es los: Von morgen bis Sonntag, 14. bis 16. September, wird gespielt, gefeiert und getanzt.

Das Festkomitee besteht neben der Vorsitzenden Stefanie Helfers aus Rabea Finken, Janis Finken, Florian Hüllen, Tammo Finken, Andrea Heibült und Bernd Helfers. Sie bedanken sich bei allen Firmen und Privatleuten, die als Sponsoren das Erntefest unterstützen.

Mit der prächtigen Erntekrone führte Wilhelm Mehrtens im vergangenen Jahr die Festparade durch durch Hülseberg. (Monika Fricke)

Zum Festauftakt lädt das Komitee morgen zum bunten Nachmittag ein. Ab 14.30 Uhr gibt es in der Ingo-Finken-Festhalle jede Menge Spaß und Abwechslung sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Zum Unterhaltungsprogramm gehört ein Auftritt von De Pottkieker aus Beckedorf mit plattdeutschen Liedern und Döntjes, die in erster Linie die Lachmuskulatur trainieren. Außerdem führen die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Ohlenstedt/Hülseberg sowie die Let’s-Dance-Gruppe des TSV Sandhausen etwas auf.

Bei einer großen Tombola gibt es attraktive Preise. Als Hauptgewinn winkt eine Wochenendfahrt mit einem Opel. Zudem kann sich ein weiterer Sieger auf eine Torfkahnfahrt auf der Kollbeck freuen und es gibt noch weitere Sachpreise sowie Gutscheine.

Die jüngsten Besucher messen sich ab 15 Uhr bei der Kinderolympiade, in deren Rahmen auch eine Hüpfburg zum Toben einlädt. „Spiel und Spaß ist angesagt, es gibt Medaillen und Urkunden“, sagt Helfers. Wer sich nicht völlig verausgabt hat, erlebt am Abend den für die Jüngsten wohl spannensten Teil des Erntefests: Der Laternenumzug startet um 19.30 Uhr. Mit Akkordeonbegleitung geht es durch den Ort. Die Ortsfeuerwehr wird den Lichterzug begleiten und für Sicherheit sorgen. Nach dem Marsch erhält jedes Kind am Festplatz eine kleine Überraschung.

Sportlich wird es morgen Abend beim siebten Hülseberger Chairhockey-Turnier, laut Festkomitee ein „abgedrehtes Rollmanöver mit viel Spaß und Musik“. Anpfiff für den Wettbewerb ist um 19.30 Uhr in der Ingo-Finken-Sport- und Mehrzweckhalle. Auf Bürostühlen rollen die Teilnehmer dabei auf das gegnerische Tor zu. Pro Mannschaft können sich drei Personen ab 16 Jahre anmelden, dabei muss ein Teilnehmer weiblich sein. Clubs und Vereine aus Hülseberg und umzu sind zu dieser etwas anderen Meisterschaft aufgerufen. Teilnehmer können sich bei der Vorsitzenden Helfers unter Telefon 04791 / 9 65 66 79 oder unter 0172 /

4 09 52 86 anmelden. Die Siegermannschaft erhält 100 Euro und einen Wanderpokal. Weitere Verzehrgutscheine gibt es für den zweiten und dritten Sieger. Einen besonderen Dank richtet das Festkomitee in diesem Zusammenhang an die Ritterhuder Firma Fislage, die die komplette Ausstattung für das Chairhockey-Turnier stiftet.

Nach ein wenig Ruhe geht es am

Sonnabend weiter: Um 21 Uhr startet der große Ernteball bei freiem Eintritt. Für Stimmung und Musik sorgt DJ Christian Kock. Auch an diesem Abend gibt es wieder Lose.Bunt wird es am Sonntag beim Festumzug durch Hülseberg. Um 13 Uhr stellen sich die Erntewagen in der Straße Am Goldberg auf. Die Zufahrt erfolgt über die Straße

Hagenberg. Um 14 Uhr setzt sich der Festzug in Richtung Dorfstraße über die Kreisstraße zurück zum Festplatz in Bewegung. Die Musikabteilung des Tura Bremen, das Spielleuteorchester, begleitet den Erntefestzug mit Musik.

Im Festzelt hält Kreislandwirt Stephan Warnken die Festrede und Ortsvorsteher Klaus Sass stellt alle Teilnehmer vor. Eine neutrale Jury prämiert die schönsten Erntewagen und den Straßenschmuck bevor sich die Feierlichkeiten ihrem Ende neigen. Im Festsaal sorgt DJ Christian Kock für einen stimmungsvollen Ausklang.