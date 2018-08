Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte Sandhausen sind mit einem bunten Festwagen dabei. (Monika Fricke)

Das Festkomitee vom Ortsverein Sandhausen hofft auf viele Gäste zur 69. Auflage auf dem Festplatz an der Myhler Straße. Am Gasthaus Arps wartet ein buntes Programm auf die Besucher.

Los geht es am morgigen Freitag, 17. August, um 19.30 Uhr mit der Premiere des Bubble-Soccer-Turniers. Der Eintritt ist frei. Das Zelt verwandelt sich dafür in eine Fußballarena. Auf einer Fläche von 20 mal 10 Metern treten Teams aus Sandhausen und der Umgebung an. Der Clou: Die Spieler tragen große aufblasbare Kugeln, die Bubble-Bälle. Damit versuchen sie, ihre Gegner umzuschubsen, um sich einen Weg zum Tor zu bahnen. Den Organisatoren zufolge ist es ein tierischer Spaß für Teilnehmer und Zuschauer. Als Hauptgewinn und Erfrischung gibt es ein 30-Liter-Bierfass. Anmeldungen nimmt Thomas Usedom vom Ortsverein per E-Mail an bubble-soccer@erntefest-sandhausen.de oder unter Telefon 0171 / 994 68 73 entgegen.

Die Erntekrone wird beim Umzug am Sonnabend präsentiert. (FMO·MONIKA FRICKE, Monika Fricke)

Der erste Festtag gipfelt in dem traditionellen Laternenumzug, der um 20.15 Uhr am Festplatz startet. Für die musikalische Begleitung zeichnet der Spielmannszug des TSV Osterholz-Scharmbeck verantwortlich. Nach dem Marsch erhält jedes Kind eine Bonbontüte und einen Karussellchip.

Wie im Vorjahr findet der Umzug am Sonnabend, 18. August, direkt vor der Ernteparty statt. Die Teilnehmer nehmen ab 17.30 Uhr ihre Aufstellung ein. Der Spielmannszug des TSV Osterholz-Scharmbeck begleitet den bunten Ernteumzug. Die Wagen und Fußgruppen starten ihre Route in der Sandhausener Straße und ziehen zum Niedersandhauser Damm in Richtung Ströhe. Die Strecke ist 4,4 Kilometer lang. Am Gasthaus Arps bringen die Feierenden die Erntekrone unter Musikbegleitung ins Festzelt. Dort steigt ab 20 Uhr die Ernteparty mit DJ Iceman. Der Eintritt ist bis 21 Uhr frei, danach müssen Personen ohne Stempel oder Eintrittskarte an der Abendkasse fünf Euro zahlen. Um Mitternacht wird unter den Partygästen eine Torfkahnfahrt im Wert von 150 Euro verlost.

Der Sonntag, 19. August, wird besonders für Familien ein Erlebnis. Los geht es um 10 Uhr mit einem Zeltgottesdienst, zu dem die Emmaus-Kirchengemeinde mit Pastorin Christa Siemers einlädt. Ab 11 Uhr stärken sich die Besucher mit einer Erbsensuppe aus der Gasthausküche.

Der Kinderspaß lockt ab 14 Uhr auf den Festplatz. Dabei bietet unter anderem die Ortsfeuerwehr Sandhausen Spiele wie Dosenschießen mit einer alten Wasserspritze an. Für alle, die weniger Action wünschen, bietet sich ab 14.30 Uhr der bunte Nachmittag mit einer Partie Bingo im Festzelt an. Pro Person gibt es einen Spielschein gratis, weitere können vor Ort dazugekauft werden. Als Hauptpreis winken zwei Eintrittskarten für die Stadthalle Osterholz.

Zu Kaffee und Kuchen gibt es am Sonntagnachmittag ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm: Musik, Sketche und Tanzvorführungen stehen an. Die Torfteufel aus Worpswede und die Tanzgruppe Let’s Dance vom TSV Sandhausen sind dabei.