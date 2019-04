Rund um die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck präsentieren sich an diesem Wochenende die lokalen Autohäuser. (Christian Valek)

und 14. April, haben Autofreunde an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit, auf rund 9000 Quadratmetern rund um die Stadthalle gängige Marken zu sehen und Vergleiche zu ziehen – bei kostenlosem Eintritt.

„Wir sind eine Verbraucher-, keine Herstellermesse. Die Kundenbindung ist unser wichtigstes Stichwort“, sagt Fred Meyer vom Opel-Autohaus Meyer und Sprecher der Autobörse. So sei am Wochenende kein Wettbewerbsstress unter den Händlern zu spüren. „Alle genießen zwei interessante Tage“, erläutern Meyer und Frank Spreen vom Autohaus Spreen stellvertretend für die anderen Aussteller.

Fahrzeuge verschiedener Größen, Klassen, Farben und Antriebe finden die Messebesucher in Osterholz-Scharmbeck. (Christian Valek)

Wilfried Kalski, Initiator und bis heute Mitorganisator der Autobörse, freut sich besonders über den Standort, der seit acht Jahren ausreichend Platz für die Veranstaltung bietet. „Das ist der beste Veranstaltungsort den wir je hatten“, sagt er. Denn nicht nur den Händlern bietet das Gelände Platz. Auch Anbieter von diversem Autozubehör fühlen sich wohl. Alljährlich nutzen Tausende Besucher die Gelegenheit, sich auf der weitläufigen Fläche die neuesten Fahrzeugmodelle anzusehen und gemeinsam mit der Familie die nächste Anschaffung zu planen. „Wo sonst kann man 17 verschiedene Automarken nebeneinander bestaunen“, sagt Stadthallenmanager Matthias Renken. Es sei schon etwas Besonderes, wenn sich sonst eher konkurrierende Autohändler zusammentun, um eine Messe zu gestalten – und das schon seit 1982, sagt Kalski.

So findet der potenzielle Kunde Fahrzeuge in allen Größen, Preisklassen und Antriebsvarianten. Besonders Letztere dürfte das Thema im Zusammenhang mit persönlicher Mobilität darstellen. Dieselskandal, mögliche Fahrverbote in Großstädten und der Hype um Elektroautos verunsichere die Verbraucher, sagt Meyer. Um Fehlkäufe zu vermeiden bleiben seinen Beobachtungen zufolge viele Autofahrer ihren Fahrzeugen länger treu, nutzen dafür aber Gelegenheiten wie die Autobörse, um sich zu informieren.

Die Autobörse nutzen viele, um neue Modelle zu begutachten und sich über Trends zu informieren. (Peter von Döllen)

Dürfen Dieselfahrzeuge in den nächsten Jahren noch in den Städten fahren? Ist das Elektroauto die Lösung für die Zukunft oder eher der Wasserstoffantrieb? Wenn die Aussteller vielleicht auch nicht alle Fragen nach der Zukunft auf Deutschlands Straßen beantworten können, werde es dennoch spannend werden, sagt der Spreche der Autobörse.

Einen großen Vorteil bieten die Händler vor Ort aber auf jeden Fall: Sie beraten den Kunden hinsichtlich seiner individuellen Situation, unterbreiten attraktive Angebote, zugeschnitten auf die persönlichen Ansprüche. Und wer sein neues Lieblingsfahrzeug findet, hat an den Ständen der Sponsoren, der Sparkasse Rotenburg Osterholz und der Volksbank Osterholz Bremervörde, Gelegenheit, über seine Finanzierungswünsche zu sprechen.

Aber auch wer keine Neuanschaffung plant, ist auf der Autobörse richtig. Hersteller und Händler von Autozubehör bieten Interessantes, um ein Fahrzeug aufzuwerten. Darüber hinaus sind die Verkehrswacht und die Polizei vor Ort, um Verkehrsteilnehmer über das vorausschauende Verhalten im Straßenverkehr zu informieren. So wird ein großer Lkw auf dem Gelände präsentiert, in dem die Besucher feststellen können, wie groß der tote Winkel aus der Fahrerkabine tatsächlich ist.

Die Verkehrswacht bietet außerdem einen unverbindlichen sowie anonymen Seh- und Reaktionstest für Besucher aller Generationen an. Die Kfz-Innung nutzt die Autobörse, um sich mit ihren Dienstleistungen zu präsentieren und über das Berufsbild des Kfz-Mechatronikers sowie sich daraus ergebende berufliche Qualifikationen zu informieren.

Für die kleinen Besucher stellen die Organisatoren eine Hüpfburg bereit, und auch für das leibliche Wohl ist im Cateringzelt des Bistros Bocadillo gesorgt.

Zeitgleich zur Autobörse findet dieses Wochenende in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck die Modernisierungsmesse statt.