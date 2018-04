Das Kolster-Team freut sich auf den Besuch ihrer Gäste. Morgen findet der Jubiläumstag an der Bördestraße statt. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

Geburtstag am morgigen Sonnabend wird groß gefeiert. Auch für die Kunden wird es interessant, denn die Angebote sind verlockend.

Während die Moderne oft schnelllebig ist, Neuheiten auftauchen und dann wieder verschwinden, punktet das Traditionsunternehmen Kolster mit Beständigkeit. Gleichzeitig ist das Team bestens über neue Technologien und Möglichkeiten informiert.

Wer die Anzahl der Schrauben in einem Glas richtig schätzt, gewinnt einen Rasenmäher. (FR)

Seit 140 Jahren gibt es das Unternehmen Kolster mit seinem Sitz an der Bördestraße 47, davon 65 Jahre im Besitz der Familie Grimm. Der heutige Geschäftsführer Bastian Grimm leitet den Betrieb seit 2013 in der dritten Generation. Auch wenn Kolster heute kein kleiner Eisenwarenladen mehr ist, sondern ein zuverlässiger Partner für Gewerbe und den Privatbereich gleichermaßen, so ist er seiner alten Philosophie treu geblieben. Man kann heute noch eine einzelne kleine Schraube kaufen und wird genauso freundlich von den zwölf Mitarbeitern bedient wie ein Großkunde. Kunden schätzen neben der Angebotsvielfalt die Beratungskomptenz des Kolster-Teams.

Am morgigen Sonnabend soll groß gefeiert werden und das natürlich im Sinne der Kunden. Zahlreiche Messestände füllen dann in der Zeit von 9 bis 16 Uhr das Außengelände. Namhafte Firmen wie Sabo, Viking und Kränzle präsentieren ihr Portfolio. Die Firma Stihl bietet einen Test-Tag bei Kolster an. Anfassen, starten und ausprobieren sind dann kein Problem. Gleiches gilt auch die anderen Marken. Die Gäste können die volle Akku-Power der Geräte ausgiebig testen.

Mit dabei sind natürlich auch interessante Aktionspreise und Angebote. Der Frühlingsrabatt verspricht 20 Prozent auf Werkzeuge und Eisenwaren und 14 Prozent aufgrund des 140-jährigen Bestehens auf Maschinen und Motorgeräte. Aktionsware ist von diesen Sonderrabatten allerdings ausgeschlossen.

Ein Gewinnspiel gibt es auch. Auf der Facebookseite des Unternehmens ist ein Glas mit Schrauben abgebildet. Kunden dürfen schätzen wie viele Schrauben sich genau darin befinden. Wer bis zum Stichtag, 14. April, am nächsten am Ergebnis liegt, gewinnt einen Markenrasenmäher von Viking. Neben den Facebook-Usern haben Besucher des morgigen Kolster-Jubiläumstages ebenfalls die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.

Was heute ein breites Publikum anspricht begann ziemlich genau vor 140 Jahren. Was als Kolonialwarenladen begann, hat bis heute sein Spektrum vervielfacht. Das Unternehmen ist Ansprechpartner in Sachen Bau und Handwerk. Heimwerker sind hier aber ebenso oft zu Gast. Kolster hat außerdem ein breites Spektrum an Gartentechnik zu bieten. Eine eigene Werkstatt ermöglicht eine kompetente und zügige Reparatur direkt vor Ort. Häufig nachgefragt werden zudem Mietgeräte. Insbesondere bei Arbeiten, die nur selten anfallen, lohnt sich dieses Angebot. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Haussicherheit und der Einbruchschutz.

Der Service von Kolster ist so umfangreich, dass hier nur einige Punkte genannt sind. Der Schlüsseldienst, der Schärfservice und die Prüfung von Rauchwarnmeldern oder der Ersatzteilservice sind nur einige Angebote. Wer sich vom Portfolio überzeugen möchte, sollte den Jubiläumstag nutzen und sich direkt vor Ort informieren. Von 9 bis 16 Uhr haben die Experten von Kolster an der Bördestraße 47 ein offenes Ohr.