Das Handwerk bietet gut Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ohne Technik geht es im Werkstattalltag nicht. Moderne Computer und elektronische Prüfsysteme sind neben den De- und Montagewerkzeugen die täglichen Begleiter eines Kfz-Mechatronikers. Und der Markt zeigt, es geht in Richtung Zukunft: Elektroautos und Hybridmotoren sind auf dem Vormarsch, und selbst unter der Motorhaube von Kleinwagen steckt inzwischen modernste High-Tech.

Service-, Wartungs-, Reparatur- und Diagnosearbeiten an modernen Fahrzeugen sind primäre Aufgaben, die Kfz-Mechatroniker in einer Fachwerkstatt tagtäglich bewerkstelligen müssen. Den Kundenauftrag auszuführen, dabei die Vorgaben zu beachten und bei schwierigen Aufgaben logisch zu denken und die Lage zu analysieren, spielt hierbei eine große Rolle. Je nach Schwerpunkt kümmert der Mechatroniker sich um die Instandhaltung und Aufrüstung von Autos, Motorrädern oder Nutzfahrzeugen.

Immer mehr Technik

Früher funktionierten Fahrzeuge hauptsächlich mechanisch. Doch mit den Jahren ist immer mehr Technik in die Autos gekommen und damit immer mehr Elektronik. Heute verwenden Automobilhersteller integrierte mechanische, elektronische und digitaltechnische Systeme. An diese Entwicklung haben sich auch die automobilen Berufsbilder angepasst. Kfz-Mechatroniker kennen sich nicht nur mit Antriebssträngen, Karosserieblechen und Getrieben aus, sondern auch mit Bordcomputern, Anti-Blockier-Systemen (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelungen (ASR) oder elektronisch geregelten Fahrstabilitäts-Programmen (ESP).

Insgesamt bildet das Kfz-Gewerbe bundesweit rund 90 000 junge Menschen in technischen und kaufmännischen Berufen aus. Das Gehalt eines Kraftfahrzeugmechatronikers in der Ausbildung kann mitunter recht unterschiedlich ausfallen. Das kommt zum einen darauf an, welchen Schwerpunkt man gewählt hat und zum anderen, ob man in der Industrie oder im Handwerk beschäftigt ist. Im ersten Lehrjahr der insgesamt dreieinhalbjährigen dualen Ausbildung darf man mit einer Vergütung von 655 Euro rechnen. Im zweiten Jahr steigt sie auf 722 Euro an. Im dritten Jahr bekommt ein Kraftfahrzeugmechatroniker ein Gehalt von 829 und im letzten Jahr 882 Euro.

Wer sich heute vorstellen kann, einen Beruf rund um Pkw, Lkw oder Motorräder zu erlernen, trifft damit eine sehr gute Wahl für den Start in das Berufsleben – mit ausgezeichneten Zukunftsaussichten. Nach vorläufigen Zahlen ist im vergangenen Jahr die Zahl der neuen Ausbildungsverträge in Niedersachsen überdurchschnittlich um rund vier Prozent auf etwa 2700 gestiegen. „Die Schattenseiten der Ausbildungslage sind allerdings nicht besetzte Ausbildungsstellen und eine weiter zurückgehende Qualifikation der Bewerber“, erklärt der Obermeister der Kfz-Innung Osterholz, Markus Hünken.

Die wichtigste Grundlage für alle angehende Kfz-Mechatroniker ist handwerklich-technisches Know-how. Auf Mathematik- Kenntnisse und eine gewählte Ausdrucksweise legen Betriebe heutzutage ebenfalls hohen Wert. Im Zuge der Arbeit am Kundenfahrzeug steht der Kfz-Mechatroniker oft im direkten Kontakt zu den Kunden. Er muss ihnen die Arbeiten erklären können.