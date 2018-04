Ein Paradies für Gartenfreunde: Hobbygärtner können sich beim morgigen Hagener Staudenmarkt mit ihren Lieblingspflanzen eindecken. (ag Andrea Grotheer, AG)

Mit ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und ihrer Vielfalt gehören die krautartigen Gewächse zu den Lieblingen vieler Gartenfreunde und überzeugen mit ihrer meist einfachen Pflege. Stauden blühen über mehrere Jahre und treiben jedes Jahr neu aus. Schon seit 2001 stellt der Bund deutscher Staudengärtner in jedem Jahr eine Staudengattung vor, um auf die Vielfalt dieser Pflanzen aufmerksam zu machen. Geläufigere Namen wie Aster, Anemone und Knöterich sind in dieser Liste genauso zu finden wie die eher ungewöhnlich klingenden Bezeichnungen Wolfsmilch, Gartensegge oder Sonnenbraut.

Freunde treffen, klönen und auf den Sonntag anstoßen: Auch das gehört zum Hagener Staudenmarkt. (ag Andrea Grotheer, AG)

2018 wurde die Taglilie (lat. Hemerocallis) zur Staude des Jahres gekürt. Ihren Namen verdankt sie ihren Blüten, die nur einen Tag ihre Pracht zeigen. „Sie sind sogar essbar“, sagt Michael Schade vom Gartencenter Döscher. Ihre Knospen, Blüten, Blätter und Wurzeln sollen in der Küche verwendbar sein und in ihrem Geschmack an Lauch erinnern. Als „Goldene Nadeln“ sind die getrockneten Knospen in der asiatischen Küche bekannt. „Die Taglilie kommt ursprünglich aus Ostasien und wächst hauptsächlich auf Wiesen und an Gehölzrändern“, erzählt der Fachmann. Die Staude möge frische, humose, leicht feuchte Böden und wachse horstartig Sie sei „super-robust“ und komme immer wieder. „Die Taglilie steht gerne voll sonnig, verträgt aber auch Halbschatten“, so die Empfehlung des Fachmannes. Mit einer zu erwartenden Höhe von 50 bis 120 Zentimetern eignet sich die anspruchslose Staude für Beete und kann in kleineren oder größeren Gruppen arrangiert werden. Auch an künstlichen Wasserstellen fühlen die Pflanzen sich wohl. Mit ihren zahlreichen Knospen und dem stetigen Wachstum erfreuen sie das Gärtnerherz. Mehrere Hundert Blüten kann eine Staude hervorbringen. Und Platz muss man ihr auch verschaffen: „Eine Taglilie kann eine Fläche von einem Quadratmeter einnehmen“, erklärt Baumschulgärtner Michael Schade. Die Auswahl fällt unter der Vielzahl der angebotenen Taglilien nicht leicht: „Es gibt Hunderte Sorten in allen Farben, außer Blau“, so der Fachmann.