Es sei ruhiger gewesen in diesem Jahr, aber das Resümee der 31 Aussteller aus der Region sei durchweg positiv. Die meisten hätten bereits die Teilnahme für 2019 zugesagt.

Zahlreiche Besucher waren am vergangenen Wochenende nach Osterholz-Scharmbeck gekommen, um sich kompetenten Rat und Anregungen für künftige Bauvorhaben zu holen. In einem Rundgang durch die Stadthalle informierten sie sich ausgiebig über die Angebote aller Aussteller. „Der Messesonnabend ist immer etwas verhaltener, dafür ist der Familiensonntag umso stärker“, erläuterte Themsen. Die Bankberater und die Besucher blickten am Ende der Messe zufrieden zurück. Es waren nicht nur viele Menschen dort, auch die Qualität der Gespräche hat die Handwerksunternehmen überzeugt.

Ein Highlight der Messe war das Sonderkreditprogramm der Volksbank. Zum günstigen Zinssatz konnte man sich seinen Modernisierungskredit reservieren, mit 1,54 Prozent bei zehnjähriger Zinsbindung seine Finanzspritze sichern. Die Zahl der Reservierungen ist leicht gesunken, von 304 auf 284, ebenso die Kreditsumme von 24,4 auf 23,3 Millionen Euro.

Wer diese Chance verpasst hat, bekommt am kommenden Wochenende, 28. und 29. April, bei den Beratertagen in Bremervörde noch eine Möglichkeit: Am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag in Verbindung mit dem Ladenhütermarkt in der Zeit von 11 bis 18 Uhr kann man sich ebenfalls den Zinssatz sichern. Auch der Termin der nächsten Modernisierungsmesse steht bereits fest. Sie findet im April 2019 statt.