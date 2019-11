Der Hamberger Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr zahlreiche Besucher in die Samtgemeinde und bietet Jung und Alt jede Menge Abwechslung in einem einzigartigen adventlichen Ambiente. (Christian Kosak)

„Nu geiht dat los . . .“ heißt es endlich wieder in Hambergen. Viele kleine und große Bewohner konnten es kaum erwarten, aber mit dem ersten Adventswochenende zieht traditionell auch der Weihnachtsmarkt in das Zentrum der Samtgemeinde ein. Vom heutigen Freitag bis Sonntag, 29. November bis 1. Dezember, duftet es rund um die St.-Cosmae-

und-Damiani-Kirche nach gebrannten Mandeln, Bratwürstchen und Glühwein. Weihnachtliche Atmosphäre verbreiten Lichterketten, Girlanden und Tannenbäume in den Zelten sowie im Freien auf dem Marktplatz. Der Hamberger Weihnachtsmarkt zählt im Landkreis

Osterholz zu den schönsten und größten – das gesamte Wochenende steht im Zeichen der Vorweihnachtszeit und der Besinnlichkeit.

In drei Marktzelten mit rund

60 Ständen präsentieren die Hobby-

aussteller Handwerk, Handarbeit und Weihnachtsschmuck. Weitere

70 Stände laden im Freien zum Stöbern, Bummeln und Genießen ein. Die meisten Hobbykünstler und Kunsthandwerker waren auch in den Vorjahren dabei, teilt Marktmeister Manfred Töpfel mit. Ihr Angebot reicht von Wollsocken über Körnerkissen und Kerzenständer bis hin zu filigraner Kunst aus dem Schmuckbereich und vielem mehr.

Ein großer Baum inmitten des Markttrubels kündigt das bevorstehende Fest an. (Christian Kosak)

Vereine sind vor Ort

Einige Hamberger Gruppen, wie der Fußballverein, die Landfrauen und der Angelverein sind ebenfalls mit von der Partie. Das Gleiche gilt für Geschäfte und Restaurants vor Ort. Auch die Fördervereine der Schulen und des Kindergartens Arche nehmen teil. Außerdem gibt es Stände der Partnerstadt Steinhagen und

der französischen Partnergemeinde

Villers-Saint-Paul. Neu sind in diesem Jahr die Stände der Freiwilligen Feuerwehr und von Elkes Teeladen sowie der Bierpavillon Pumpwerk.

Bereits einige Tage vor dem dreitägigen Markttreiben trafen die Mitglieder des Hamberger Weihnachtsmarktvereins mit ihrem Helferteam und Fachleuten zahlreiche Vorbereitungen, damit an diesem Wochenende alles gut klappt für die Besucher von nah und fern.

Jede Menge Kabel mussten verlegt werden, damit die Beleuchtung an den Markttagen einwandfrei funktioniert. Viele andere kleine Dinge, zum Beispiel weihnachtliche Dekorationen, wurden installiert und Holzbuden für die Aussteller aufgestellt. Heute Morgen startete der Aufbau im Ortszentrum. Bratwurstbuden, Stände für Süßigkeiten sowie die Buden der ortsansässigen Vereine wurden entlang der Bahnhofstraße, Hauptstraße, Wesermünder Straße und an der Alten Schulstraße aufgestellt. Mittig auf dem Marktplatz steht ein Karussell und der neue Verteilerkreis vor der Kirche ist der Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts. Hier finden die offizielle Eröffnung am morgigen Sonnabend sowie die Verlosung am Sonntag statt.

Auftakt mit den Perilis

Heute Abend um 19 Uhr eröffnen die Perilis aus Lilienthal musikalisch mit Gospels, afrikanischen Chorliedern, Popsongs und weihnachtlichen Weisen den 39. Weihnachtsmarkt in

der Hamberger St.-Cosmae-und-

Damiani-Kirche.

Die Kinder treffen an allen Markttagen den Weihnachtsmann und flüstern ihm alle Wünsche zum Fest ins Ohr. Für die jüngsten Besucher des Weihnachtsmarkts gibt es an den Markttagen Kasperletheater: am Sonnabend um 15 Uhr und um 16 Uhr, Sonntag um 15 Uhr, 16 Uhr sowie

17 Uhr. Ponyreiten, Karussellfahrten und Spielstände runden das Angebot für die jüngsten Besucher ab. Für das leibliche Wohl ist an den Verkaufsständen mit süßen und deftigen Speisen sowie Getränken ebenso gesorgt.

Am morgigen Sonnabend beginnt das vorweihnachtliche Treiben an der Kirche um 14 Uhr. Die offizielle Eröffnung des Hamberger Weihnachtsmarkts erfolgt nachmittags um 15.15 Uhr durch Bürgermeister Gerd Brauns am neuen Kreisel vor der Kirche. Er heißt die Besucher willkommen und lädt sie zum Feiern und Genießen ein. Kurz darauf, um 15.30 Uhr, spielt der Posaunenchor in der Kirche Weihnachtslieder. Im Anschluss geht es musikalisch weiter: Um 16.30 Uhr gibt der Shantychor des Segelclubs Hamme im Gotteshaus maritime Klänge zum Besten. Darunter erklingen stimmungsvolle Lieder aus seiner CD „Weihnachten auf See“. Gegen 20 Uhr gehen die Lichterketten des Weihnachtsmarkts langsam aus.

Alle musikalischen Angebote sind nicht nur in der Kirche erlebbar, sondern sind auch quer über den Weihnachtsmarkt aus den Lautsprechern zu hören, aus denen bekannte Weihnachtslieder ertönen.

Am Sonntagmorgen beginnt der Markt um 10 Uhr mit einem Adventsgottesdienst mit Pastor Björn Beißner in der Kirche. Danach wird um 12 Uhr gemeinsam eine wärmende Erbsensuppe verzehrt. Um 16.30 Uhr gibt es wieder Musik in der Kirche mit der Akkordeongruppe Viel-

Harmonie. Nach der Ziehung der Hauptgewinne der diesjährigen Verlosung endet der Weihnachtsmarkt gegen 19 Uhr.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.hamberger-

weihnachtsmarkt.de.