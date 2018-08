Eine fröhliche Feier erwartet die Gäste am Wochenende in Buschhausen. (Monika Fricke)

Erntefest steht vor der Tür und soll ein Volksfest für alle Generationen werden.

Dem Festkomitee ist es mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren gelungen, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen. Zu den Hauptsponsoren gehören das Möbelhaus Meyerhoff, das Autocenter Schmolke, Schulz- Gebäudetechnik und die Limpio Gebäudereinigung. Viele weitere Unternehmen tragen ebenfalls zum Gelingen des Fests bei.

Die Erntekrone führt den bunten Zug an, der am Sonntag durch die Straßen rollt. (Monika Fricke)

Gefeiert wird auf dem Festplatz in unmittelbarer Nachbarschaft zur IGS Osterholz-Scharmbeck. Dort geht es morgen mit dem Veranstaltungsreigen los: Die jüngsten Besucher können sich beim bunten Nachmittag ab 15.30 Uhr auf einer Hüpfburg austoben, einen Luftballonkünstler bestaunen, an einer Büffeljagd teilnehmen und Indianerschmuck basteln. Die Pfadfinder begleiten den Spaß für die Mädchen und Jungen. Auch für Stärkung ist gesorgt: An einer Feuerstelle wird Stockbrot gebacken.

Um 20.30 Uhr treffen sich die Teilnehmer des Laternenumzugs am Festzelt. Der Spielmannszug Elsfleth sorgt für die Untermalung der Lieder, die beim Marsch durch die Ortschaft angestimmt werden. Die Zuschauer können sich auf ein buntes Lichtermeer freuen.

Um 22 Uhr wird das Feuerwerk direkt am Festplatz gezündet. Anschließend gibt es 50 Liter Freibier im Zelt. Für die musikalische Unterhaltung beim Warm-Up am Freitag sorgt DJ Mallorca Uwe.

Beim bunten Familiennachmittag am Sonnabend wird den Gästen ab 14.30 Uhr ein kurzweiliges Programm geboten. Unter anderem werden die Laiendarsteller De Pottkieker mit Musik und Döntjes auftreten. Der Sportverein Buschhausen und ein Zauberer wirken ebenfalls mit. Karten gibt es im Vorverkauf für 5 Euro bei Famila und Anjas Frühstückstüte. An der Tageskasse zahlen Besucher 6 Euro.

Am Abend locken leckere Köstlichkeiten vom brasilianischen Grillbüfett die Besucher. Ab 20 Uhr gibt es unter anderem Spezialitäten vom Spieß. Der Einlass ist bereits eine halbe Stunde zuvor. Eintrittskarten erhalten Gourmets für 17 Euro nur im Vorverkauf bei den genannten Geschäften oder beim Festkomitee. Um 21 Uhr beginnt die große Zeltparty mit DJ Mallorca Uwe, dessen Repertoire Partyhits, Evergreens sowie aktuelle Musik umfasst. Als Überraschung kündigt er eine Showeinlage an. Wer sich bereits das Büfett hat schmecken lassen, spart den Eintritt von 6 Euro.

Der Sonntagmorgen beginnt mit einem Zeltgottesdienst um 10 Uhr.

Anschließend steht ab 12.30 Uhr der Höhepunkt des Buschhausener Erntefests an: Am Einkaufspark Meyerhoff im Hördorfer Weg nehmen die Mitwirkenden des Festumzugs Aufstellung, bevor sich um 13.30 Uhr der Tross unter musikalischer Begleitung des Spielmannszugs Elsfleth in Bewegung setzt. Die Route führt über die Wattloge, Hinter dem Gartel, Mensingstraße, Am Kohlhof, Achtern Knick, Am Kohlgarten, Heilshorner Straße, Hördorfer Weg und die Buschhausener Straße zum Festplatz. Dort werden die bunten Wagen und Fußgruppen gegen 15 Uhr erwartet. Nach der Ankunft tragen Mitglieder des Festkomitees die Erntekrone ins Zelt. Dazu spielen die Musiker des Spielmannszugs. Ab 17 Uhr werden die drei schönsten Erntewagen, Fußgruppen und Vorgärten gekürt. Die Jury besteht aus allen Zuschauern am Straßenrand.

Im Anschluss laden die Organisatoren erneut zur Party mit DJ Mallorca Uwe ein. „Gemeinsam feiern wir die letzten Stunden des Festes“, sagen die Mitglieder und freuen sich auf viele Gäste.