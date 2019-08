Das Wallhöfener Erntefestkomitee präsentiert sich am Sonntag beim Festumzug durch die Straßen. Drei Tage lang sind Interessierte zum Feiern eingeladen. (Monika Fricke)

Auflage liefen bis zum letzten Moment auf Hochtouren, damit an diesem Wochenende kräftig gefeiert werden kann. Zu den Höhepunkten zählen die Erntefestparty am Sonnabend und das Feuerwerk.

Viele weitere Programmpunkte hat das Erntefestkomitee auf dem Festplatz am Schützenhof Steneck organisiert, um Jung und Alt von heute bis Sonntag, 30. August bis 1. September, zu unterhalten. Ein Karussell und verschiedene Verkaufsstände verbreiten Jahrmarktatmosphäre.

Nachhaltiges Fest

Das Erntefestkomitee um den Vorsitzenden Jürgen Renken dankt den Unternehmern von Wallhöfen und Umgebung sowie den privaten Spendern für die Unterstützung bei der Planung und Organisation des Fests im Sinne der Brauchtumspflege. Los geht es heute Abend mit dem Laternenumzug. Dieser setzt sich um 19.30 Uhr bei der Familie Gellrich in der Breslauer Straße in Bewegung und zieht durch die Siedlungen in Richtung Festplatz. Dort erhalten die Kinder Freikarten für die Fahrgeschäfte.

Auf den traditionellen Luftballonwettbewerb wird in diesem Jahr aus ökologischen Gründen verzichtet. Das Festkomitee hat sich dafür etwas Neues ausgedacht, um das Erntefest nachhaltiger zu gestalten: Es gibt ein Glücksrad mit der Chance auf tolle Preise.

Zu einem Feldgottesdienst lädt das Erntefestkomitee am Sonnabend um 14.30 Uhr auf dem Festplatz ein. Am Altar aus Heu- und Strohballen hält Pastor Wolfgang Starke die Andacht. Der Posaunenchor untermalt diese musikalisch. Anschließend ist eine Kranzniederlegung am Ehrenmal vorgesehen. Danach beginnt der Familiennachmittag. Im Festsaal des Gasthauses Zum Schützenhof von Festwirt Ralf Steneck lädt das Festkomitee ab 15.15 Uhr zu Kaffee und Kuchen ein. Die Komitee-Mitglieder haben dafür den Saal mit Erntedekorationen festlich geschmückt. Der Vorsitzende Renken eröffnet den Festnachmittag. Wer Glück hat, gewinnt bei der großen Verlosung einen wertvollen Preis. Am Abend beginnt um 20.30 Uhr die große Erntefestparty. Für tolle Stimmung sorgt in diesem Jahr DJ MaLo. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn viele Gäste die Party besuchen, damit der Saal im Schützenhof voll wird. Der Eintritt beträgt von 20 bis 22 Uhr 6 Euro, ab 22 Uhr 8 Euro.

Um 21.15 Uhr wird das Feuerwerk gezündet und als Publikumsmagnet weitere Schaulustige zum Festplatz locken. Dort haben das Karussell und die Verkaufsstände geöffnet.

Der Höhepunkt des dritten Erntefesttags ist am Sonntag der Festumzug durch den Ort. Ab 12.30 Uhr stellen sich die Erntewagen und Fußgruppen in der Schulstraße auf. Um 13 Uhr startet der Zug unter der musikalischen Begleitung des Augustendorfer Spielmannszugs durch die geschmückten Straßen. Das Festkomitee wünscht sich, dass sich viele bunte Wagen und Gruppen beteiligen und dass die Straßen sowie Vorgärten geschmückt werden.

Am Ziel angekommen, erwartet die Mitwirkenden und Besucher um 15 Uhr eine Festrede, bevor die prächtige Erntekrone in den Saal gebracht wird. Mit dem Tanz unter selbiger klingt das 69. Wallhöfener Erntefest ab 16 Uhr aus.