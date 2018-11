Am 2. Dezember darf die erste Kerze am Adventskranz angezündet werden. Den gibt es bei den Händlern vor Ort. (Karl-Josef Hildenbrand, dpa)

Kerzen, bunt glitzernde und funkelnde Dekorationsartikel sowie duftende Accessoires, die einen Hauch von Gewürzen und Tannennadeln mitbringen, machen das Zuhause zu einem Ort der Besinnlichkeit und des Rückzugs aus dem Alltag.

Zahlreiche Geschäfte und Kunsthandwerker aus der Region haben sich Gedanken gemacht, wie sie ihren Kunden die Zeit bis zu den Festtagen versüßen können. Vielerorts locken an diesem Wochenende wieder Adventsausstellungen. So wächst die Vorfreude auf Weihnachten mit jedem Dekorationsartikel.

Frisches Tannengrün und rote Kerzen sind die richtigen Zutaten für eine weihnachtliche Dekoration. (Mascha Brichta, dpa-tmn)

Der Landfrauenverein Stendorf und Umgebung lädt morgen und Sonntag, 24. und 25. November, zu seinem traditionellen Adventszauber ein. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren rund 35 Aussteller im Dorfgemeinschaftshaus und der Sporthalle, Am Hang 4 in Lesumstotel, kunsthandwerkliche Arbeiten aus den Bereichen Keramik, Mode, Schmuck sowie Wohn- und Gartendesign. Die Gäste werden erstaunt sein über die Vielfalt der Artikel, die auf die Weihnachtszeit einstimmen. Sicherlich ist für jeden ein passendes adventliches Accessoire dabei. Auf der Suche nach Geschenken dürften die Gäste ebenfalls fündig werden. Wer vom vielen Schauen und Stöbern hungrig geworden ist, sollte einen Abstecher ins Landfrauencafé machen. Dort laden die leckeren Kreationen zu einer Verschnaufpause ein.

Die Farben Rot und Grün bestimmen derzeit die Räume des Blumengeschäfts am Bahnhof in Osterholz-Scharmbeck. Das Team von Blumen Böttjer freut sich auf zahlreiche Gäste bei der morgigen Adventsausstellung, bei der es seine Kreationen vorstellt. Von 8 bis 18 Uhr präsentieren die Mitarbeiterinnen eine Vielzahl kreativer Ideen rund um die Weihnachtszeit.

Kunsthandwerk und stimmungsvolle Accessoires können Besucher der Adventsausstellungen in der Region entdecken. (mlo·Marcus Lorenczat, MLO)

Geschenk mit Botschaft

Aber nicht nur an den Festtagen freuen sich Familie und Freunde über hübsche Blumen und Gestecke. Das Team von Blumen Böttjer nimmt sich stets viel Zeit, um gemeinsam mit den Kunden individuelle Kreationen zu entwickeln, die garantiert die richtige Botschaft an den Beschenkten übermitteln. Die Experten von Atizar Gartenambiente in Hambergen-Oldenbüttel, Freißenbüttler Straße 2, sind ebenfalls gute Ansprechpartner, wenn es um Gestecke und Kränze geht. Bei der Adventsausstellung Winterzauber am 24. und 25.

November können sich die Gäste inspirieren lassen. Morgen ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag empfängt das Team die Kunden von 10 bis 18 Uhr. Der Duft von Waffeln und Glühwein auf dem Hof lässt sicherlich erste Festtagsgefühle aufkommen und bietet die Möglichkeit für Gespräche.

Um die besinnliche Zeit dreht sich derzeit auch alles bei Blumen- Art in Scharmbeckstotel, Hauptstraße 26. Vorbeischauen und Stöbern lohnt sich, denn am Ende zieht mit den liebevoll gestalteten Gestecken und Kränzen ein Stück Weihnachten daheim ein.