Nachdem die Landfrauen die Schützenhalle bereits in einen bunten Festsaal verwandelt haben, kann dort von heute bis Sonntag wieder ausgiebig gefeiert werden. Wie in den Vorjahren wird der große Festumzug am Sonnabendabend sowie die anschließende Ernteparty bereits mit Spannung erwartet.

Mit dem Laternenlauf für alle Generationen fällt heute der Startschuss ins Festwochenende. Die Parade beginnt um 19.45 Uhr. Neben den bunten Lampions sorgen Luftballons als Dekoration für einen Blickfang. Treffpunkt für die Laternenläufer ist das Geschäft des Lebensmittelhändlers Lütjen in der Vollersoder Straße 94. Musikalisch werden Heinz Bremert und seine Kollegen den Lichterzug durch die Ortschaft begleiten. Die Ortsfeuerwehr sichert die Straßen.

Stockbrot am Lagerfeuer

Nach der Ankunft am Festplatz bekommen die Kinder Getränke und Süßigkeiten, für Bewegung und Kurzweil sorgt eine große Hüpfburg. In bewährter Weise wird ein Lagerfeuer an der Schützenhalle brennen, an dem Stockbrot gebacken wird. Außerdem werden weitere Leckereien gegen den kleinen Hunger angeboten.

Aufgrund der großen Beliebtheit startet der Umzug der Erntewagen wieder am Sonnabend bei Einbruch der Dämmerung. Die Organisatoren wünschen sich, dass die Teilnehmer des Festumzugs ihrer Kreativität einmal mehr freien Lauf lassen und mit ihren bunten Gefährten die Zuschauer am Straßenrand erfreuen. Los geht es um

17 Uhr, wenn die Wagen und Fußgruppen auf dem Hofgut Giehlermühlen an der Bundesstraße Aufstellung nehmen. Währenddessen werden vergünstigte Eintrittskarten für die Ernteparty mit dem DJ Team Lito Donnern verkauft.

Diese geht direkt im Anschluss an den Festumzug in der Schützenhalle über die Bühne. „Wir hoffen auf super Stimmung“, sagt die Vereinsvorsitzende Sabine Ahrens.

Ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit Überraschungen gibt es beim Familiennachmittag am Sonntag in der Schützenhalle. Um 14.15 Uhr eröffnet Pastor Wolfgang Starke die Festlichkeiten mit einer Ernteandacht. Musikalische Unterstützung kommt von den Musikern des Posaunenchors Hambergen-

Wallhöfen. Im Anschluss bewirten Frauen aus dem Erntefestkomitee gegen einen Unkostenbeitrag von fünf Euro die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen und Torten.

Die Organisatoren freuen sich neben einem vollen Haus insbesondere auf die Ehrengäste wie Landrat Bernd Lütjen, Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock und Bürgermeisterin Angela Greff, die allesamt in den Genuss der illustren Darbietungen kommen werden.

Bei dem kurzweiligen Programm wirken unter anderem eine Hip- Hop-Kindertanzgruppe des TSV Wallhöfen, eine Tanzgruppe des TSV Basdahl-Volkmarst sowie weitere Tänzer aus Giehlermoor unter der Leitung von Detlef Kostens mit. Zur Unterhaltung trägt auch Horst Grodewald mit Geschichten und Döntjes aus dem Alltag bei.

Der Festnachmittag wird mit stimmungsvoller Musik ausklingen. Ferner weisen die Organisatoren auf eine große Tombola hin, bei der es laut Ahrens viele attraktive Preise zu gewinnen gibt.