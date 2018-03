Der Tod eines geliebten Menschen hinterlässt eine Lücke, die sich nicht füllen lässt. In dieser schwierigen Situation ist es wichtig, nicht allein zu sein. Menschen an der Seite zu haben, die zuhören, einfach da sind, Halt geben oder den Abstand geben, den der Trauernde gerade braucht. Die sich darum bemühen, dass der Trauernde Entlastung findet, und sich voll auf sich selbst, seine Gefühle und vielleicht auch irgendwann auf Perspektiven nach dem Abschied konzentrieren kann.

Jeder Mensch hat seine eigenen Wege, mit Trauer umzugehen. Manche möchten allein gelassen werden, andere lenken sich ab, indem sie viel ausgehen, sich mit Freunden treffen und versuchen, das Leben so weiter laufen zu lassen, wie zuvor. Wieder andere holen sich bewusst Hilfe, wollen über ihre Trauer sprechen, schreiben ihre Erinnerungen an die verlorene Person auf und schauen sich Filme und Fotos von früher an.

Auf Signale achten

Egal, welche Strategie der Trauernde wählt: Wenn er das Gefühl hat, dass sie ihm hilft, sollten Außenstehende sein Verhalten akzeptieren. Dennoch freuen sich auch Zurückgezogene über einen netten Anruf. Personen, die versuchen sich abzulenken, möchten in ruhigen Momenten vielleicht über ihre tiefen Gefühle sprechen, und sich ausgiebig mit der Trauer Beschäftigende wollen vielleicht gelegentlich einfach ins Kino gehen, und sich von dem Verlust abgrenzen. Vertraute achten auf die Signale ihres Gegenübers und reagieren einfühlsam darauf. Ob Angehöriger oder Freund – mithilfe des Vertrauten lässt sich die schwere Zeit leichter überstehen. Trauer durchläuft verschiedene Phasen und jeder braucht unterschiedlich lange, um sie zu durchlaufen.

Davon abgesehen gilt es nach dem Tod eines Menschen, gewisse Formalitäten zu klären. Im besten Fall wurden viele Dinge schon vor dem traurigen Ereignis geregelt. In jedem Fall stehen Bestatter als Berater und Begleiter auf diesem schwierigen Weg zur Verfügung. Sie entlasten die Angehörigen, gehen mit diesen Angelegenheiten routiniert und seriös um und geben so Freiraum für den Abschied, der jetzt so wichtig ist.