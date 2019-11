An diesem Wochenende lockt der Weihnachtsmarkt mit zahlreichen schönen Inspirationen für das Fest sowie einer großen Tombola nach Hambergen. (Christian Kosak)

Wer ein Los kauft, tut damit etwas für die Samtgemeinde, denn der Losverkauf dient einem guten Zweck.

Die Mitglieder des Hamberger Weihnachtsmarktvereins haben in den vergangenen Monaten emsig attraktive Preise zusammengetragen. So kann man mit etwas Glück beispielsweise für einen Einsatz nur von 50 Cent Bargeld im Wert von 2500 Euro gewinnen – den Hauptpreis der diesjährigen Verlosung. Als zweiter Preis winkt ein Gutschein der Firma Röhrs im Wert von 1000 Euro. Edeka Sackmann stiftet für den dritten Preis einen Einkaufsgutschein von 750 Euro. Der vierte Preis ist ein TV Flachbildschirm der Firma Satspezi im Wert von 700 Euro. Als fünfter Preis lockt eine Torfkahnfahrt für 16 Personen auf der Hamme, und der sechste Preis ist ein schmuckes reetgedeckte Vogelfutterhaus mit Ständer. Daneben verbergen sich zahlreiche weitere Shoppinggutscheine hinter den erworbenen Losnummern. Insgesamt gibt es mehr als 5000 Sofortgewinne. „Keiner soll leer ausgehen“, sagen die Veranstalter.

Auch der Weihnachtsmann schaut am Wochenende in Hambergen vorbei – und bringt Überraschungen mit. (Christian Kosak)

Mit jedem Los, das die Besucher des Hamberger Weihnachtsmarkts kaufen, unterstützen sie Projekte für Kinder und Jugendliche in der Samtgemeinde. In diesem Jahr kommt der Erlös den Jugendgruppen der Schützenvereine Hambergen, Vollersode, Steden, Axstedt, Hellingst, Wallhöfen, Oldendorf und Giehlermoor zugute. Die

Losverkäufer sind im Weihnachtsmarkttrubel deutlich an den leuchtenden Westen erkennbar.

Wer wissen möchte, ob er einen der sechs Hauptpreise gewonnen hat, sollte sich am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr vor der Kirche einfinden. Denn dann beginnt die spannende Auslosung, bei der Bürgermeister Gerd Brauns zusammen mit dem Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock die Nummern der Gewinner zieht. Anschließend klingt das fröhliche Markttreiben gegen 19 Uhr langsam aus.