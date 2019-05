Die Regentschaft des Königshauses in Giehlermoor endet morgen mit dem Schützenfest (v.l.): Jugendvizekönig Lennart Gerken, Vizekönigin Brigitte Thoden, Vizekönig Fritz Grunwald, Königin Luise Busch, König Dietmar Stelljes und Jugendkönig Jan Luca Gerken. (Monika Fricke)

C. Klappstau ausgeschossen werden. Die Freude auf das diesjährige Fest am morgigen Donnerstag ist groß und die Vorbereitungen haben bereits begonnen. Mit dem Vorschießen am vergangenen Sonntag haben sich die Schützen auf ihre Traditionsveranstaltung eingestimmt. Alle Teile des Holzadlers für Herren, Damen und Jugend sind dabei gefallen. Heute treffen sich die Vereinsmitglieder zum Kranzbinden und Zeltschmücken ab 18.30 Uhr.

An Himmelfahrt treten die Schießsportler gemeinsam mit den Mitgliedern der Gastvereine aus Kuhstedtermoor und Vollersode um 12 Uhr am Ortsausgang, Richtung Kuhstedtermoor, an. Unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Ackermann aus Gnarrenburg zieht der Festzug durch Giehlermoor, um die amtierenden Majestäten abzuholen. Von der Residenz der Königin Luise Busch geht es anschließend zum Festzelt am Klappstau: Das Schützenkönigspaar Dietmar Stelljes und Luise Busch, Jugendkönig Jan Luca Gerken sowie Vizekönig Fritz Grunwald, Vizekönigin Brigitte Thoden und der Jugendvizekönig Lennart Gerken freuen sich auf einen geselligen Ausmarsch.

Von 13 bis 15 Uhr findet der Königsumtrunk im Festzelt statt. Die noch amtierenden Majestäten stiften das Königsbier. Höhepunkt des Schützenfests ist das Königsschießen, bei dem der finale Schuss auf den Rumpf des Adlers abgefeuert wird. Im Festzelt gibt es Kaffee und Kuchen, ab etwa 16 Uhr tritt die Tanzgruppe Giehlermoor auf.

Die Krönung des neuen Königshauses ist für 19.30 Uhr vorgesehen. Mit einem fröhlichen Schützenball, bei dem DJ Matze für stimmungsvolle Musik sorgt, klingt das Schützenfest am Himmelfahrtstag aus. Am Freitag, 31. Mai, treffen sich alle Mitglieder des Schützenvereins um 19 Uhr zum Katerschießen mit Fischessen.