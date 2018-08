Zwei seltene Fahrzeuge beeindruckten im vergangenen Jahr die Zuschauer. (Monika Fricke)

Das Fest zur Ernteeinbringung startet heute Abend und steht an diesem Tag ganz im Zeichen der Kinder. Um 19.30 Uhr setzt sich ein Laternenumzug ab der Straße Alte Molkerei in Richtung Festplatz in Bewegung. Mit Musikbegleitung geht es durch den Ort.

Vereine und Privatpersonen, wie hier die Damen eines Wallhöfener Kaffeeclubs, beteiligen sich am Festumzug. (Monika Fricke)

Die Kinder erhalten Freikarten für die Fahrgeschäfte. Zahlreiche Luftballons werden anschließend zum Wettfliegen in den Himmel geschickt. Die Absender der Ballons, die den weitesten Weg zurücklegen, bekommen im Dezember Geschenke überreicht.

Am Sonnabend geht das

68. Wallhöfener Erntefest in die zweite Runde. Um 14.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst, den Pastor Wolfgang Starke hält. Der Posaunenchor begleitet die Andacht musikalisch. Im Anschluss erfolgt eine Kranzniederlegung am Ehrenmal.

Ab 15.15 Uhr geht der bunte Nachmittag für alle Generationen über die Bühne. Im Festsaal des Gasthauses Zum Schützenhof laden die Organisatoren zu Kaffee und selbst gebackenem Kuchen der Komiteemitglieder ein.

Der Vorsitzende des Festausschusses, Jürgen Renken, wird den Nachmittag eröffnen, bevor die Turnkinder des TSV Wallhöfen, Zauberer Marvin Ohmstedt, die Akrobatikgruppe Young Diamonds aus Stade und die Komitee-Perlen Wallhöfen mit einer Überraschung für Abwechslung sorgen.

Den ganzen Nachmittag und Abend über verbreiten Karussells am Schützenhof Jahrmarktflair, für das leibliche Wohl sorgen Verkaufsstände mit herzhaften und süßen Leckereien. Für Stimmung beim großen Ernteball ist der Bremer DJ Toddy ab 20.30 Uhr verantwortlich. Pünktlich um 21.15 Uhr schießen die Veranstalter ein Feuerwerk in den Nachthimmel über dem Festplatz.

Am Sonntag stellen sich die Erntewagen ab 12.30 Uhr in der Schulstraße für den Festumzug durch den Ort auf. Um 13 Uhr startet die Parade unter der musikalischen Begleitung des Augustendorfer Spielmannszugs. Das Festkomitee wünscht sich, dass sich wieder

viele bunte Wagen und Gruppen an der Parade beteiligen.

Am Festplatz wird um 15 Uhr die Erntekrone in den Festsaal gebracht. Das Wallhöfener Erntefest soll ab 16 Uhr mit dem Tanz unter der Erntekrone und Musik von DJ Matze ausklingen.