Ihre Regentschaft neigt sich dem Ende: Silvia Kremkow und Torsten Puckhaber wurden 2018 Schützenkönige. (Monika Fricke)

Jahr für Jahr überlegt der Vorstand, welche Änderungen nötig sind, um den Ablauf der Festlichkeiten noch zu verbessern. Denn nur so sei es möglich, den beliebten Brauch in der Ortschaft aufrecht zu erhalten.

In der Woche vor dem Schützenfest muss jedoch immer zunächst „klar Schiff“ gemacht werden. Dazu trafen sich die Schützen an der Schützenhalle zum Arbeitsdienst. Am Dienstag vor dem großen Fest fand bereits das erste Vorschießen auf dem Schießstand statt.

Das Hamberger Königshaus 2018 freut sich auf das Fest: Vizekönigin Rosi Renken, das Königspaar Silvia Kremkow und Torsten Puckhaber, Vizekönig Martin Puckhaber, Vize-Jugendkönig Nico Goes sowie die Könige der Könige Erika Abraham und Günther Koch. (Monika Fricke)

Das Festzelt steht seit dem gestrigen Donnerstag an seinem gewohnten Platz. Um die Schützenhalle zu schmücken, treffen sich alle Vereinsmitglieder heute um 18 Uhr. Die Vorsitzende des Festausschusses, Silvia Kremkow, hofft auf eine rege Beteiligung, um die Schützen und deren Gäste am Wochenende in einem festlichen Ambiente begrüßen zu können.

Das 110. Hamberger Schützenfest startet schließlich am morgigen Pfingstsonnabend, 8. Juni, um 13.30 Uhr mit dem Vorschießen auf den Holzadler, zur Ermittlung des Königs der Könige und der Königin der Königinnen. Das umfangreiche Schießprogramm erfolgt unter der sportlichen und fachkundigen Leitung von Ursel Wendelken und ihrem Kollegen Martin Puckhaber.

Das gesamte Königshaus aus dem Vorjahr hat einen Scheck in Höhe von 200 Euro gestiftet, der auf den Glücksautomaten ausgeschossen wird. Um 18 Uhr endet das Schießprogramm. Die Preisverteilung folgt im Anschluss.

Schießen auf den Adler

Die Jugendabteilung unter der

Leitung von Kai Hofmeister und Sandra Puckhaber absolviert ihr Vorschießprogramm am Sonnabend ab 13.30 Uhr. Der Schützennachwuchs zielt dann auf alle Vogelteile, bis auf die Rümpfe natürlich. Denn die bleiben für die neuen Majestäten hängen. Beim Vorschießen wird auf Konkurrenz, Sachpreise sowie die Beste 10 geschossen. Der Abend des ersten Festtags klingt in Hambergen mit einem gemütlichen Beisammensein aus. Für das leibliche Wohl sorgt an beiden Tagen das Team der Landschlachterei von Hermann Wellbrock aus Freißenbüttel.

Am Pfingstsonntag treten die Schützen um 11 Uhr am Ehrenmal an der Kirche an, um einen Kranz niederzulegen. Der Schützenkönig in Person von Torsten Puckaber wird im Anschluss aus seiner Residenz in Heissenbüttel abgeholt. Dorthin gelangen die Vereinsmitglieder via Bustransfer. Die letzte Etappe ab der Brinkstraße absolvieren die Schützen unter der musikalischen Begleitung des Spielmannszugs Elsflether Seeräuber in Richtung Königshaus in der Brinkstraße 25 zu Fuß. Am Umzug nehmen auch Abordnungen der befreundeten Schützenvereine aus Freißenbüttel, Scharmbeckstotel, Wallhöfen und Scharmbeck teil.

Das Königshaus um Puckhaber mit Königin Silvia Kremkow, Vizekönig Martin Puckhaber, Vizekönigin Rosi Renken, Jugendkönig Jona Riemer und Jugendvizekönig Nico Goes nimmt seine Gäste zum Umtrunk sowie Kaffee und Kuchen in Empfang. Nach dem Ehrentanz für die scheidenden Majestäten heißt es um 13.45 Uhr wieder Antreten. Es geht mit dem Bus zurück zur Hauptstraße 27. Von dort setzt sich der Umzug zu Fuß in Bewegung. Die Route führt die Schützen über die Hauptstraße und die Wesermünder Straße in Richtung Schützenhalle.

Proklamation am Sonntag

Pünktlich um 14.30 Uhr beginnt dort das Schießen auf allen Ständen. Um 16.30 Uhr startet das Königsschießen. Zuerst werden die Herren-, Damen- und Jugend-

vizekönige ausgeschossen. Erst danach ermitteln die Hamberger ihre neuen Hauptmajestäten. Die feierliche Königsproklamation mit Ausgabe der Medaillen erfolgt um 19 Uhr. Die Königspaare erhalten im Anschluss ihren Ehrentanz. Der Abend klingt unter musikalischer Unterstützung von Jugendschütze Nico Goes aus.

Das Schützenfest ist damit aber nicht beendet, denn am Pfingstmontag gibt es noch das beliebte Katerschießen mit anschließendem Fischessen. Katerkönig Hansi Rösner lädt ab 9 Uhr zu einem Frühstück auf dem Schießstand ein. Anschließend wird der neue Katerkönig ermittelt. Auch Nichtmitglieder sind bei diesem Wettbewerb herzlich willkommen, sagt der Vorstand. Um eine Anmeldung wird gebeten bei Andrea Sombetzki unter Telefon 04793 / 36 28 sowie bei Silvia Kremkow unter Telefon 04793 / 33 38. Die Kosten für eine Beteiligung am Wettbewerb betragen pro Person 15 Euro. Sämtliche Sach-und Geldpreise werden am Dienstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in der Schützenhalle ausgegeben.

Die Schützenvereinsvorsitzenden Günther Koch, Bernd Bojack und Torsten Puckhaber hoffen auf ein gemütliches, gut besuchtes Schützenfest. Sie wünschen sich zahlreiche Königsanwärter und dass die Bevölkerung das Schützenfest in gewohnter Weise unterstützt, sodass die Tradition eine

Zukunft hat.