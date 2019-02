Obermeister Markus Hünken (Monika Fricke)

24 Nachwuchskräfte bestanden die Gesellenprüfung, darunter drei mit der Note „gut“. Hünken lobt in diesem Rahmen die gute Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen in Osterholz-Scharmbeck. Die Klassen der Kfz-Mechatroniker seien in allen Jahrgängen gut besetzt. In seinem Kfz-Technikerbetrieb in Schwanewede absolvieren zurzeit zwei Kfz-Mechatroniker ihre Ausbildung. „Die Lehre im Kfz-Handwerk wird ständig umfangreicher“, sagt Hünken. Im Ausbildungsrahmenplan steht inzwischen unter anderem die Befähigung für Arbeiten an Elektrofahrzeugen mit Hochvolttechnik. Alle Auszubildenden erwerben dieses Zertifikat. Dreieinhalb Jahre dauert die Lehrzeit. Nach der Grundausbildung entscheidet sich der Nachwuchs für einen von fünf Fachbereichen: Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik, System- und Hochvolttechnik oder Karosserietechnik.

Während der Ausbildungszeit lernen die Azubis die Fahrzeuge von Grund auf kennen. Außerdem werden sie in der Bedienung von fahrzeugtechnischen Systemen geschult, messen und prüfen, führen Service- sowie Wartungsarbeiten durch und diagnostizieren Fehler und Störungen an Fahrzeugen sowie den dazugehörigen Systemen. Computer und elektronische Prüfsysteme sind neben den Montagewerkzeugen tägliche Begleiter in den Werkstätten.

Mit der steigenden Zahl an E-Fahrzeugen gehen neue Aufgaben und Herausforderungen für die Innung einher. (Kfz-Innung)

„Heute sind moderne Autos mit vielen elektrischen und elektronischen Komponenten wie Sicherheits-, Unterhaltungs- und Kommunikationssystemen ausgestattet“, erläutert Hünken. Außerdem kommen dem Experten zufolge verstärkt Hybrid- und Elektrofahrzeuge auf den Markt, die fachmännisch gewartet und repariert werden müssen.

Kfz-Mechatroniker für System- und Hochvolttechnik sind angesichts der wachsenden Elektromobilität gefragte Fachkräfte. Sie installieren die Systeme, aktualisieren die nötige Software und führen Messungen sowie Funktionsprüfungen durch. Das Nachrüsten von Zusatzeinrichtungen und Sonderausstattungen in das digitale Bordnetz ist eine weitere spannende Aufgabe. „Wichtig ist, dass stets die Vorgaben und Schutzmaßnahmen bei Servicearbeiten an Hochvoltsystemen beachtet werden“, sagt Hünken.

Um alle Technologien kennenzulernen und Fähigkeiten sowie Fertigkeiten auszuweiten, gibt es zusätzlich zu der dualen Ausbildung im Betrieb und in der Berufsschule überbetriebliche Unterweisungen in den Berufsbildungszentren der Handwerkskammern.

Die Anforderungen an Betriebe, Ausbilder und Lehrlinge nimmt laut Hünken zu, da die rasche technische Entwicklung den Lernstoff komplexer mache. Technikinteressierte Schulabgänger, die fit in Mathe, Physik und IT–Technik sind, bringen beste Voraussetzungen für das Kfz-Handwerk mit. „Hauptschüler, die sich für den Job interessieren und einsatzfreudig ihre Ausbildung starten, haben ebenfalls gute Chancen“, erläutert der Obermeister.

Informationen zur Kfz-Innung Osterholz und zur Ausbildung erteilt die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser in ihren Geschäftsstellen Bremervörde, Cuxhaven, Rotenburg und Verden. Die Geschäftsstelle Osterholz-Scharmbeck befindet sich in der Bremer Straße 21

und ist erreichbar unter Telefon 04791 / 20 75 sowie per E-Mail an osterholz@handwerk-elbeweser.de.