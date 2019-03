Ob schneiden, färben oder stylen: Auszubildende im Friseurhandwerk üben zunächst an einem Puppenkopf, bevor sie ihre Fähigkeiten am Kunden anwenden. (Hendrik Schmidt, dpa)

In erster Linie schneiden Friseure Haare, pflegen diese und gestalten Frisuren. Dazu beraten die Fachkräfte ihre Kunden anhand von Fotos oder mithilfe einer Datenbank und nutzen eine Bildbearbeitungssoftware zur Wahl eines passenden Looks. Danach erfolgt auf Wunsch der Haarschnitt, eine neue Farbe und eventuell das Legen und Formen der Frisur per Fön oder Dauerwelle. Zum Herrenfach gehört zusätzlich die Bartrasur ebenso wie die Pflege des Barts.

Geht es einmal nicht um die Haarpracht, stehen in vielen Salons Behandlungen der Gesichtshaut, Hand- und Nagelpflege einschließlich der Gestaltung von Fingernägeln an. Hinzu kommt die Beratung zur Verträglichkeit von Pflegeprodukten und Kosmetika. Dafür müssen Friseure gut über die Inhaltsstoffe sowie Allergierisiken informiert sein.

Auszubildende im Friseurhandwerk lernen in den ersten 18 Monaten, was beim Empfang, bei der Beratung, Betreuung und Behandlung von Kunden wichtig ist und wie das eigene Verhalten zur Steigerung der Kundenbindung beiträgt. Ferner werden sie darin geschult, Termine zu koordinieren.

Techniken, wie Haare geschnitten werden und wie auf Besonderheiten einzugehen ist, mit welchen Präparaten und Methoden Frisuren gestaltet werden, erlernen die Lehrlinge in den Meisterbetrieben. Der Nachwuchs wird außerdem mit farbverändernden Haarbehandlungen vertraut gemacht. In der Regel üben die Frauen und Männer zunächst an Puppenköpfen, bevor sie ihr erworbenes Wissen am Kunden anwenden.

Bei der Haar-, Haut- oder Nagelpflege haben Friseure direkten Körperkontakt zu ihren Kunden. Während der Behandlung ist die Kommunikation ein wichtiger Baustein. Daher wird von den Auszubildenden Fingerspitzengefühl verlangt. Weitere Voraussetzungen für eine Lehre im Friseursalon sind ein gutes Gespür für aktuelle Modetrends, Kreativität und nicht zuletzt der Spaß am Umgang mit Menschen.

Ein vielseitiger Beruf

Das Friseurhandwerk ist vielseitig: Denn nicht nur im Salon stellen sich die Friseure täglich neuen Kundenwünschen und Herausforderungen – ob Strähnchen, Kurzhaar- oder Stufenschnitt, jeder Kunde hat individuelle Wünsche. Neben der Arbeit am Kunden zählt das Bedienen der Kasse, das Bestellen fehlender Produkte und das Abrechnungswesen zum Aufgabenspektrum der Fachkräfte.

Wer in seinem Beruf im Dienstleistungssektor vorankommen möchte, kann aus einer Palette an Weiterbildungen wählen und beispielsweise Friseurmeister oder Meisterassistent für Kosmetik im Friseurhandwerk werden.