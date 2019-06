Nicht nur der Lebenslauf, sondern der persönliche Eindruck zählt. (Jens Schierenbeck)

Am Mittwoch, 12. Juni, veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Stade zum fünften Mal mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) Osterholz-Scharmbeck in der Stadthalle ein Azubi-Speeddating. Dieses richtet sich gezielt an Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Ohne Anmeldung können Interessierte von 11 bis 15 Uhr vorbeikommen.

Beim Azubi-Speeddating bekommen potenzielle Lehrlinge die Chance, ihren Arbeitgeber kennenzulernen. (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Beim Azubi-Speeddating haben sie die Gelegenheit, verschiedene Unternehmen aus der Region kennenzulernen und unverbindlich vorzufühlen, ob die Chemie stimmt. „Die Resonanz nimmt Jahr für Jahr zu“, sagt Jutta Finken von den Berufsbildenden Schulen. 20 Unternehmen, darunter die Bäckerei Behrens sowie der Discounter Aldi und die HDI-Versicherung, haben für die Veranstaltung am Mittwoch ihr Kommen zugesagt und freuen sich auf interessierte Besucher, die sich in der Stadthalle in der Jacob- Frerichs-Straße 1 informieren.

In jeweils zehn Minuten sollen die künftigen Auszubildenden ihren potenziellen neuen Arbeitgeber von den persönlichen Qualitäten und Vorzügen überzeugen. Meistens entscheiden nämlich die ersten Sekunden darüber, ob ein Gesprächspartner sympathisch ist oder nicht und was man ihm zutraut. Weil nicht immer allein mit Bewerbungsunterlagen die Vorzüge hervorgehoben werden, ist dieses Aufeinandertreffen bei der Auswahl für den Unternehmer sowie für den Auszubildenden hilfreich. Das Prinzip der Veranstaltung ist simpel: Die Bewerber präsentieren sich ebenso wie die Unternehmen in der Stadthalle von ihrer besten Seite.

Wer schon genau weiß, bei welchem Unternehmer er einen besonders guten Eindruck hinterlassen möchte, sollte sich auf dieses Gespräch besonders gut vorbereiten. Innerhalb der zehn Gesprächsminuten erhalten die Jugendlichen auf Wunsch einen kurzen Einblick in die Aufgabenstellung im entsprechenden Beruf und erfahren von den Fachleuten, was für Voraussetzungen für eine Lehre erforderlich ist.

Eine weitere Möglichkeit, mit den beteiligten Unternehmen Kontakt aufzunehmen: An den Infoständen liegen Profilformulare aus, die ausgefüllt an die Betriebe gegeben werden können. Möglicherweise ergibt sich daraus später noch ein Gespräch.

Die Bandbreite der angebotenen Berufe ist sehr groß. Insbesondere in den Bereichen Metall- und Elektrotechnik, Einzel- und Großhandel sowie in der Verwaltung und im Versicherungswesen werden aktuell noch Nachwuchskräfte gesucht. Weil sie dringend auf Unterstützung im eigenen Betrieb angewiesen sind, wünschen sich die regionalen Firmen motiviertes und qualifiziertes Personal, an das sie ihr Wissen weitergeben können.

Dass sich ein persönliches Treffen lohnt, aus dem sich später ein weiterer Termin und somit ein Anstellungsverhältnis ergeben kann, stellten die Unternehmen bereits in den Vorjahren fest. Zahlreiche Firmen fanden mithilfe des Azubi- Speeddatings neue und motivierte Auszubildende. Die Veranstaltung bietet für beide Seiten eine große Chance und ist möglicherweise zukunftsweisend, denn das Treffen kann zu einem „Vertrag auf den ersten Blick“ führen.