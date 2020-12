1950 brachte „Oma Schmidt“ den Bremern die Milch. Jeden Morgen zog sie ihren Handkarren von Brinkum aus in die Stadt. (Georg Schmidt, Bremer Tageszeitungen AG)

Bei Familie Lienau im ersten Stock eines ehemaligen Bauernhauses aber wollte noch gar keine friedliche Weihnachtsstimmung aufkommen. Ingeborg, die Tochter des Hauses, hatte sich mit ihren Hausaufgaben ins Wohnzimmer verzogen, und der dreijährige Gerhard saß zusammengekauert auf dem lang gestreckten Flur und hielt sich die Ohren zu. Er hatte sich schon so darauf gefreut, heute mit seiner Mutter und den Geschwistern Weihnachtskekse zu backen, aber dann war Bruder Christian nach Hause gekommen.

„Noch einmal“, ertönte die immer lauter und schriller werdende Stimme seiner Mutter aus der Küche. Dort übte sie mit ihrem ältesten Sohn das Einmaleins. Obwohl sie ihm schon einen Trick erklärt hatten, konnte oder wollte er es einfach nicht behalten. Wenn sie ihn ansah, wusste sie genau, dass er in Gedanken schon mit der Eisenbahn spielte, die er sich so sehr zu Weihnachten wünschte. Dieser Lausebengel!

Wieder zählte er auf: „9 – 18 – 27 – 35 …“ „Stopp; nicht 35 – 36 ist richtig“, ertönte die genervte Stimme seiner Mutter. „Noch einmal!“

Der kleine Gerhard hatte inzwischen auf dem Flur das Zweimarkstück, das auf der Kommode lag, ins Auge gefasst. Mit diesem Geld bezahlte Mutter immer die Milch für das Abendbrot, wenn Milchmann Knoop vorfuhr und laut klingelte. Schon oft hatte Gerhard vor diesem Geldstück gestanden und die Weintrauben auf der Vorderseite sowie den silbernen Glanz bewundert.

Jetzt wäre die Gelegenheit, sich das Geldstück näher anzuschauen. Niemand außer ihm war auf dem Flur, alle waren beschäftigt. Schnell robbte Gerhard zur Kommode und –

schwupps – war das Geldstück in seiner Hosentasche verschwunden.

Da ertönte plötzlich ein ohrenbetäubendes Klirren. Gerhard zuckte zusammen: War das die Strafe für seinen Diebstahl? Schwester Inge kam aus dem Wohnzimmer und stürmte in die Küche. Was war geschehen?

Christian hatte zum gefühlten 100. Mal das Einmalneun aufgesagt und wieder einen Fehler gemacht. Jetzt war es um Mutter Lienau geschehen. Statt mit ihrem unkonzentrierten Sprössling Zeit zu vergeuden, wollte sie längst mit dem Backen der Weihnachtskekse begonnen haben.

Stinksauer schnappte sie sich ihre Holzpantine und schleuderte sie in Richtung des Bengels. Doch dieses Mal war Christian geistesgegenwärtig und bückte sich blitzschnell. Und so schoss die Holzpantine geradewegs durch das – damals noch einfach verglaste –

Küchenfenster. Sie landete mitten im Hühnerhof, wo die Hühner, die unter der dünnen Schneedecke nach Futter gescharrt hatten, laut gackernd auseinanderstoben.

Nun war Stimmung in der Küche: Während sich Mutter und Sohn gegenseitig die Schuld an der zerbrochenen Scheibe in die Schuhe schoben und laut stritten, ertönte das Klingeln des Milchmannes. Mutter ­Lienau schickte Christian in den Hühnerhof, um die Pantine zu holen, Inge wurde zum Milchholen gerufen. Sie nahm die Kanne, doch als sie zum Geld greifen wollte, war da nichts.

Bis Söhnchen Gerhard das Geldstück kleinlaut wieder herausrückte, war der Milchmann schon über alle Berge. Jetzt kam auch noch Vater Lienau nach Hause. Sofort wurde er von allen Seiten bedrängt und musste für Ruhe sorgen.

An diesem Abend besänftigte er zuerst seine aufgelöste Frau, dann hielt er beiden Söhnen eine Gardinenpredigt und zum Schluss dichtete er die kaputte Fensterscheibe notdürftig mit Pappe ab. Zu allem Überfluss musste er auch noch auf seine geliebte Milchsuppe verzichten.

Oh, du friedliche Weihnachtszeit!

Sigrun Lienau