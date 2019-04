Unter dem Motto „Planen, Bauen, Wohnen, Leben“ dreht sich auf der Modernisierungsmesse in Osterholz-Scharmbeck an diesem Wochenende alles um die eigenen vier Wände. Insgesamt 32 regionale Handwerksbetriebe und Unternehmen stehen den Besuchern bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. (Marcus Lorenczat)

Marketingleiter Jens Themsen hatte sich im Nachgang zu der letztjährigen

Messe mit den Ausstellern in Verbindung gesetzt und ausgelotet, wer von ihnen erneut teilnehmen würde. „80 bis 90 Prozent der Teilnehmer sind Stammaussteller, die zum Teil von Anfang an dabei sind“, erläutert Themsen. Viele Handwerksbetriebe kommen trotz ihrer vollen Auftragsbücher in die Stadthalle und tragen zum Gelingen der Veranstaltung bei. „Über diese Unterstützung freuen wir uns sehr“, sagt Themsen dankbar.

Ab September vergangenen Jahres wurden die Standplätze für die neue Ausgabe langsam knapp, im November war die Messe bereits ausgebucht, aber das sei so üblich, erläutert der Marketingexperte. Die Modernisierungsmesse verfügt über eine Warteliste, auf der aktuell etwa zehn Unternehmen stehen – allerdings für die Veranstaltung in 2020. Es gibt daher inzwischen Überlegungen, die Ausstellungsfläche zu erweitern. „Wir denken über ein großes Zelt nach, dass nahtlos an die Stadthalle angeschlossen werden könnte und bis zu 15 weiteren Ausstellern Platz bieten würde“, sagt Themsen.

Von Fenstern und Türen über Wärmedämmung bis hin zur Fotovoltaikanlage – an den Ständen erhalten Eigenheimbesitzer und die, die es werden wollen, zahlreiche Informationen zu Neuigkeiten und Trends. (Marcus Lorenczat)

Bunter Branchenmix

Der interessante Mix unterschiedlicher Gewerke auf der Modernisierungsmesse bietet Hausbesitzern alles nur Erdenkliche, von

A wie Aufzugbau über Insekten- und Sonnenschutz bis hin zu Z wie Ziegelbedachungen.

Vier Unternehmen sind in diesem Jahr zum ersten Mal mit von der Partie: Die Firma Baumgarth Aufzüge aus Achim, der Baustoffhandel Otto Ohland & Co. aus Schwanewede, der Malerei- und Bausanierungsbetrieb B & O aus Hambergen und die Lütjen GmbH aus Neu St. Jürgen, eine Metallbaufirma, die sich auf Toranlagen spezialisiert hat.

Besonders schätzen die Besucher, dass an beiden Ausstellungstagen zumeist die Firmeninhaber selbst vor Ort sind. Das führt auf sehr persönlicher Ebene zu einem gepflegten Kundenkontakt, stellt Themsen diesen keineswegs selbstverständlichen Aspekt einer Fachmesse heraus. Ein weiterer Vorteil der Veranstaltung ergibt sich für die Handwerksunternehmen, die in der Stadthalle die Gelegenheit haben, sich auch untereinander besser kennenzulernen und sich vielleicht sogar entsprechend zu vernetzen. „Hier werden gern Gelegenheiten genutzt, sich auch gewerkübergreifend auszutauschen und Synergien auszuloten“, erläutert der Marketing­fachmann.

Neben den umfangreichen fachlichen Informationen auf der Modernisierungsmesse sorgen die Veranstalter mit einem Glücksspiel für Abwechslung unter den Besuchern. Als Hauptgewinn winkt ein Gutschein im Wert von 1000 Euro, der bei einem der Messe-Handwerksbetriebe nach Wahl eingelöst werden kann.

Ein weiterer wichtiger Grund für den Messebesuch liegt nicht nur in den Anregungen für Eigenheimbesitzer, ihre Immobilie wieder auf einen guten technischen Stand zu bringen. Was nützt all die Planung der Modernisierung, wenn dazu die Mittel fehlen? An dieser Stelle kommt der Organisator der Modernisierungsmesse, die Volksbank Osterholz Bremervörde ins Spiel. Sie bietet anlässlich des Messewochenendes ein spezielles Sonderkreditprogramm. Wer sich den Messezinssatz von 1,29 Prozent sichern möchte, kann sich an das Beratungsteam der Volksbank vor Ort wenden. Die Finanzierungsberater des Kreditinstituts haben ihren Platz im ersten Obergeschoss des Stadthallenfoyers. Für alle, die an diesem Wochenende keine Möglichkeit haben, nach Osterholz-Scharmbeck zu kommen, bieten die Finanzierungstage in der Niederlassung Bremervörde am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. April, die Gelegenheit, entsprechende Kreditwünsche zu reservieren.

Die Entwicklung auf dem Sektor der privaten Immobilienfinanzierung hat sich bei der Volksbank

Osterholz Bremervörde im vergangenen Jahr erfreulich entwickelt. Durch das starke Neugeschäft mit 443,9 Millionen Euro konnte das Vorjahresniveau von 445,8 Millionen Euro gehalten werden. „Das ist für uns ein sehr großer Qualitäts- und Vertrauensbeweis“, stellt Vorstandsmitglied Jan Mackenberg fest. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen einer Kundenumfrage zur Baufinanzierungsberatung wider, die im Oktober 2018 durchgeführt wurde. Sie ergab, dass

96,4 Prozent der Befragten die Beratung bei der Volksbank Osterholz Bremervörde als gut, beziehungsweise sehr gut empfanden.

Die Modernisierungsmesse findet an diesem Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. April, in der Stadthalle Osterholz-

Scharmbeck, Jacob-Frerichs-Straße 1, statt. Sie ist jeweils von 10 bis 18 Uhr

geöffnet. Weitere Infos gibt es unter

www.modernisierungsmesse.de.