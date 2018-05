Schützenfest am Sonnabend, 12. Mai, auf der Schießsportstätte am ehemaligen Vereinsheim Postels. Nächstes Jahr gibt es hier ein großes Jubiläum: Das 100. Bornreiher Schützenfest.

Seit der Gründung im Jahr 1919 entwickelte sich der Bornreiher Schützenverein auf traditioneller wie auch sportlicher Ebene zu einem angesehenen Verein mit heute rund 130 Mitgliedern.

Fast alle Vorbereitungen für ein spannendes und fröhliches Schützenfest haben die Schützenbrüder und –schwestern getroffen. Sie freuen sich auf das Schützenfest in dörflicher Gemeinschaft mit den Ortschaften, Friedensheim und Verlüßmoor und weiteren Orten in der Umgebung, aus denen einige Mitglied des Schützenvereins kommen. Sie pflegen ein harmonisches, freundschaftliches Miteinander.

Die Amtszeit der Könige von 2017: König Johann Ehlers, Königin Annika Semken, Vizekönig Günter Müller und Vizekönigin Anneliese Kück geht nun zu Ende, sie laden ihre Schützenkameradinnen und –kameraden zum geselligen Beisammensein mit Umtrunk und Kaffeetafel in Hambergen ein.

„Wir erwarten Abordnungen der Schützenvereine Hüttenbusch und Teufelsmoor“, berichtete Waltraud Semken aus der Damenmannschaft der Bornreiher Schützen, sie wurde 2017 Königin der Königinnen.

Mittags um 12 Uhr treten alle Schützen mit dem Vorsitzenden Jonny Hohnholt an der Schießsportstätte in Bornreihe an. Mit Bus und Fußmarsch geht es zum Königshaus in Hambergen zu Johann Ehlers. Musikalisch begleitet der Spielmannszug Ackermann die Schützen-Gesellschaft. Die Damenkönigin Annika Semken lädt zuerst die Schützenfrauen zur Kaffeetafel ein und die Männer treffen sich beim Königsumtrunk mit anschließender Kaffeetafel.

In geselliger Runde begrüßt der Vorstand die Ehrengäste. „Landrat Bernd Lütjen und Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock haben ihr Kommen angesagt“, so Waltraud Semken. Gegen 14.45 Uhr geht es zurück nach Bornreihe. Ein Festzug der Schützen marschiert von der Busstation durch Bornreihe zum Schießstand, der über den Schuldamm zu erreichen ist. Die Ortsfeuerwehr Bornreihe sorgt dabei für Sicherheit auf der Straße.

Ab 16 Uhr beginnen die Schießwettkämpfe der Vizekönige um den „Goldenen Flügel“. Ab 17 Uhr werden die Hauptmajestäten von 2018 ausgeschossen. „Bei den Herren wird es wieder spannend, da am Rumpf eine Sprengladung angebracht ist“, war zu erfahren.

Die Siegerehrung mit Krönung der neuen Könige wird gegen 18 Uhr stattfinden. Auf die Glücksscheibe kann noch geschossen werden, um den „König der Könige“ zu ermitteln. Danach klingt das 99. Bornreiher Schützenfest mit einem gemütlichen Beisammensein aus.