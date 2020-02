Wie eine Pelletheizung funktioniert, lernen Anlagenmechaniker in ihrer Ausbildung. Die neuste Technik der Branche zeigt Marc Manzl junior (r.). (ZVSHK)

Von vollen Auftragsbüchern und vielseitigen Aufgaben berichtet Andreas Manzl, Obermeister der Osterholzer Handwerksinnung für Sanitär- und Heizungstechnik, und bestätigt, dass nach wie vor gelte: „Das Handwerk hat goldenen Boden.“

Das Aufgabenfeld im Bereich der Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik (SHK) ist dem Fachmann zufolge riesengroß. „Die Arbeit ist stets abwechslungsreich, vielseitig, teamorientiert und familienfreundlich“, sagt der Obermeister der SHK-Innung. Der Fortschritt im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik würde stets neue Arbeitsfelder bieten. Die zunehmende Vernetzung in der Haustechnik erzeuge viele Schnittstellen, zum Beispiel zur Elektrotechnik und zum Internet. Der Beruf sei daher für alle technisch interessierten Jugendlichen geeignet, die sich zusätzlich für Energieeffizienz und Umwelt interessieren.

Attraktive Vergütung

„Auch junge Frauen können diesen Beruf hervorragend ausüben und sich mit Zusatzqualifikationen spezialisieren“, erläutert der Obermeister. Eine Lehre zum SHK-

Anlagenmechaniker biete gute Zukunftschancen, auch für Abiturienten. Mit einer Meisterausbildung können sich die Fachkräfte qualifizieren und einen eigenen Betrieb gründen. Der Beruf sei ebenfalls für ein Studium der Versorgungs-, Energie- oder Umwelttechnik eine gute Grundlage. Bewerber mit Abitur können ihre Ausbildungszeit in der Regel von 3,5 auf 2,5 Jahre verkürzen.

Marc Manzl junior präsentiert in der Ausstellung der Firma Andreas Manzl Heizung & Sanitär Armaturen für das Bad. (Monika Fricke)

Eine wichtige Voraussetzung für den Beruf ist ein gutes Verständnis für naturwissenschaftliche

Fächer wie Mathematik und Physik sowie der Spaß an Technik und handwerklichen Tätigkeiten. Sorgfalt und Präzision sind zudem im Umgang mit modernen technischen Systemen erforderlich.

Attraktiv ist in den Innungsbetrieben die tarifliche Ausbildungsvergütung: So verdienen Lehrlinge während ihres ersten Ausbildungsjahrs 792 Euro, im zweiten 876 Euro, im dritten 907 Euro und im letzten Jahr 981 Euro.

Der Fachverband SHK Niedersachsen hat die Nachwuchskampagne „Zeit zu starten“ ins Leben gerufen, um junge Leute auf den Beruf Anlagenmechaniker aufmerksam zu machen. Im Rahmen eines Praktikums sammeln Interessierte zudem erste Erfahrungen in der Branche. Die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser hat das Projekt „Passt“ initiiert und dafür zusätzliche Stellen geschaffen. In diesem Zusammenhang gehen Berater in Schulen und Betriebe, um über das Aufgabenspektrum und die Rahmenbedingungen zu informieren. Details zu den Ausbildungsberufen gibt es im Internet unter www.zeitzustarten.de.

Doch was machen Anlagenmechaniker überhaupt? Die Fachkräfte installieren nicht nur Abwasserleitungen, sondern auch Trinkwasserleitungen nach hohen Standards, damit das Wasser direkt konsumiert werden kann. Darüber hinaus sorgen sie dafür, dass im Winter behagliche Wärme zur Verfügung steht, indem wirtschaftliche und umweltfreundliche Heizungen eingebaut werden. Solche Anlagen können heute häufig mit dem Smartphone bedient werden. So entstehen interessante elektrotechnische Arbeitsinhalte.

Für die Anforderungen, die mit der Energiewende einhergehen, sieht Manzl das SHK-Handwerk in einer zentralen Position. Laut Einschätzung von Experten werden die Energiekosten in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht sinken, ebenso ist die Situation beim Energiebedarf. Groß sei daher das Interesse an erneuerbaren Energien. Einsparpotenziale gibt es in den eigenen vier Wänden reichlich. Hausbesitzer können dabei mit einem modernen System nicht nur Ressourcen, sondern am Ende auch Geld sparen. Die örtlichen SHK-Betriebe stehen für eine Beratung zur Verfügung. In diesem Zusammenhang weisen die Experten auch auf die Möglichkeiten des energieeffizienten Sanierens hin. Dafür stehen verschiedene Fördertöpfe bereit. Im Internet können Hausbesitzer bereits vorab prüfen, ob ihr Anliegen für eine Förderung infrage kommt. Nicht nur Besitzer älterer Häuser sollten sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Für Häuslebauer ist eine Bezuschussung ihres Vorhabens unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich.

Eine lohnenswerte Technologie ist etwa die Brennwerttechnik. Dabei nutzen die Kessel die im Brennstoff enthaltene Wärmeenergie fast vollständig und sparen gegenüber der Niedrigtemperaturtechnik rund zehn Prozent an Energiekosten. Eine Alternative ist die Holzpelletheizung. Die dabei verwendeten kleinen Kügelchen bestehen aus dem heimischen sowie nachwachsenden Energieträger Holz und sind klimaneutral. Weiterhin sind Wärmepumpen wahre Energiesparer. Das Heizen und die Warmwasseraufbereitung werde mit diesen Geräten bei Modernisierungen stets attraktiver.

Die Fachbetriebe beschränken sich bei der Beratung aber nicht nur auf die neueste Technik. Auch das Ambiente spielt eine wichtige Rolle. Gemeinsam mit den Kunden werde für jeden Geschmack und Situation eine individuelle

Lösung entworfen.

Insgesamt 31 Innungsbetriebe der Sanitär- und Heizungstechnik gibt es im Landkreis Osterholz. Die Mitarbeiter in den Fachbetrieben sind kompetente Ansprechpartner in puncto Beratung und Installation von hochwertigen und zuverlässigen Systemen. Die Spezialisten entwickeln stets individuelle und kreative Lösungen. Die Innungsbetriebe sind an dem kreisförmigen blau-rotgelb-weißen Logo erkennbar. Das Personal ist dem Obermeister der Innung zufolge aufgrund regelmäßiger Schulungen stets auf dem neuesten Stand.