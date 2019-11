Am 1. Dezember ist der erste Adventssonntag. Wer noch Anregungen für die passende Dekoration benötigt, sollte an diesem Wochenende eine der zahlreichen Ausstellungen in der Region besuchen. (Patrick Pleul, dpa)

Doch allmählich rückt Weihnachten tatsächlich näher. In der Region bieten nun zahlreiche Adventsausstellungen die Möglichkeit, sich Anregungen für die richtige Dekoration zum Fest zu holen und sich in Ruhe auf die besinnliche Zeit einzustimmen.

In der kalten und ungemütlichen Jahreszeit wächst das Bedürfnis, nach Behaglichkeit und Wärme in den eigenen vier Wänden. Da helfen Kerzen und andere Leuchtelemente, glitzernde Accessoires und der Duft von Tannennadeln, die bei den Ausstellungen präsentiert werden. So wächst die Vorfreude auf das Fest mit jedem Weihnachtsstern und jeder Handarbeit, die Einzug hält.

Kleine Wichtelfiguren verbreiten Adventsstimmung. (MARKUS LORENCZAT)

Kunsthandwerk und Co.

Der Landfrauenverein Stendorf und Umgebung lädt an diesem

Wochenende, 23. und 24. November, in das Dorfgemeinschaftshaus und die Sporthalle Lesumstotel, Am Hang 4, ein. Der Adventszauber inklusive einem Programm für die jungen Besucher findet am Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr statt. In dieser Zeit zeigen circa 35 Kunsthandwerker aus den Bereichen

Keramik, Mode, Schmuck und Gartendesign ihre Arbeiten. Sicherlich ist für jeden etwas Passendes dabei. Auf der Suche nach Geschenken dürften die Gäste ebenfalls fündig werden. Wer vom vielen Stöbern und Schauen hungrig geworden ist, sollte einen Abstecher ins Landfrauen-Café machen. Dort laden die leckeren süßen Kreationen zu einer Verschnaufpause ein.

Der Duft von frisch gebackenen Waffeln und Glühwein lockt an diesem Wochenende in die Räume des Hofs Atizar in der Freißenbütteler Straße 2 in Hambergen-Oldenbüttel. Dort gibt es am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr liebevoll gestaltete Adventskränze sowie Gestecke für den Innen- und Außenbereich. Dazu kommen unzählige weitere selbst gemachte Dekorationen, die auch die Lust zum eigenen kreativen Schaffensprozess wecken.

Rote Blüten, grüne Zweige und glitzernde Kugeln bestimmen das Bild in der Adventsausstellung von Blumen Böttjer am Bahnhof in

Osterholz-Scharmbeck. Das Team des Blumengeschäfts freut sich auf zahlreiche Interessierte bei der morgigen Veranstaltung, die es mit diversen Details und viel Liebe vorbereitet hat. Von 8 bis 18 Uhr zeigen die Mitarbeiter, wie sich vorweihnachtliche Stimmung mit einfachen Mitteln zaubern lässt und laden zu Gesprächen ein, bei denen die Experten gern über ihr umfangreiches Sortiment informieren.

Der Besuch der Adventsausstellungen im Landkreis Osterholz lohnt sich auf jeden Fall – ob als Inspiration für Präsente oder als

gemütlicher Nachmittag zum Stöbern und Schauen.