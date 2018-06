800 Jahre Scharmbeckstotel

Stolz auf 800 Jahre

Kim Sarah Wengoborski

800 Jahre und kein Ende in Sicht – wer schon so alt ist, darf ordentlich feiern. Der südlichste Teil der Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck begeht in diesem Jahr anlässlich der ersten Erwähnung in einer Urkunde von 1218 einen runden Geburtstag.