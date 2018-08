Vom Festwagen begrüßt das Pennigbütteler Erntefestkomitee die Zuschauer am Straßenrand. (Monika Fricke)

Wir hoffen sehr, dass jeder seine Freude an diesem Volksfest haben wird“, sagt Laura Zaß. Die Vorsitzende des Erntefestkomitees freut sich ebenso wie die weiteren Organisatoren auf geschmückte Straßen und viele Zuschauer bei den Festumzügen.

Alle Mitglieder des 2003 gegründeten Komitees sind seit Tagen dabei, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Einen besonderen Dank richten die Veranstalter an die zahlreichen Sponsoren. Bevor gefeiert wird, steht aber noch weitere Arbeit an: Heute lädt das Festkomitee ab 14 Uhr zum Kranzbinden ins Zelt am Sportplatz ein. Die Mitglieder hoffen auf tatkräftige Unterstützung.

In der Ortsmitte, gegenüber der Schule, hat das Erntefestkomitee einen bunten Erntewagen aufgestellt. (Monika Fricke)

Um 20 Uhr setzt sich der Laternenumzug unter musikalischer Begleitung der Jugend vom Spielmannszug des TSV Osterholz- Scharmbeck an der Grundschule in Bewegung. Der Zug zieht durch die Pennigbütteler Straße, Horster Berg, Auf der Horst, Neuendammer Straße, Am Klostermoor und Im Hof zurück zum Festplatz.

Dort drehen sich am Abend die Karussells und die Verkaufsbuden locken mit ihren Angeboten. Wie seit vielen Jahren verwandelt die Schaustellerfirma G. Schwenk & Sohn mit dem Night-Dancer-Karussell sowie Schießwagen und Candy-Shop das Gelände in einen attraktiven Festplatz für alle Generationen. Weil das Tauziehen zum Festauftakt großen Anklang fand, stellt die Landjugend Pennigbüttel diesen heiteren Wettkampf erneut auf die Beine. Teams zu je fünf Personen können sich noch beim ersten Vorsitzenden der Landjugend, Patrick Vollmerding, unter Telefon 0176/20 28 60 78 zu dem Kräftemessen anmelden. Ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen verspricht das Erntefestkomitee für Sonnabendnachmittag. Die Hüttenbuscher Hauskapelle, der Männer- und Frauenchor aus Pennigbüttel und Sandhausen unter der Leitung von Friedhelm Meyer, die Dance for Kids vom Sportzentrum Gym sowie die Mächen und Jungen der Astrid-Lindgren-Kindertagesstätte wirken mit. Während die Gäste das Kuchenbüfett genießen, trägt Jan von Moor Döntjes vor. Am Abend startet um 21 Uhr der Festball mit der Band Into the Light (Eintritt bis 22 Uhr sechs Euro, danach sieben Euro).

Am Erntefest-Sonntag begrüßt Pastorin Christa Siemers die Besucher um 10 Uhr zu einem Gottesdienst im Festzelt. Um 14 Uhr setzt sich der Festumzug vom Bauhof aus in Bewegung und präsentiert sich den Bewohnern. Für die passende Musik sorgen die Mitglieder des Spielmannszugs vom TSV Osterholz-Scharmbeck. Die Festwagen und Gruppen ziehen in Richtung Ellerbrock, Dietrich- Speckmann-Straße, Sankt-Willehadus-Weg, Stubbenkuhle, Unter den Linden, Pennigbütteler Straße, Neuendammer Straße, Im Brook, Birkenstraße, Am Klostermoor, Neuendammer Straße, Auf der Horst, Hinter der Horst, Pennigbütteler Straße, Unter den Linden, Im Hof und zum Festplatz. Die Ortsfeuerwehr sperrt die Straßen.

Die drei schönsten Festwagen werden prämiert. Nach dem Einbringen der Erntekrone legt DJ Uwe vom Ballermann Musik auf und lädt zum Tanz ein.