Ihr Wunsch wurde erhört: Im vergangenen Jahr fragten die Freunde um Ortsbrandmeister Arne Nestler nach Sommer. (FR)

Es enthält sowohl traditionelle Elemente als auch frische Ideen“, sagt Jordan.

Eine dieser Ideen ist die Kinder- Olympiade, die morgen um 18 Uhr beginnt. Den Wettbewerb gab es bereits im Vorjahr, er wurde aber laut der Vorsitzenden des Erntefestvereins, Brigitte Matthes, ausgebaut. „Hier müssen die Kinder an verschiedenen Stationen ihre Geschicklichkeit und Schnelligkeit beweisen“, erläutert Jordan.

An der Kreuzung B6/Alte Dorfstraße/Garlstedter Straße lädt dieser Holzbogen zum Erntefest ein. (Friedrich-Wilhelm Armbrust)

Das Lichterfest in Form eines Lampionumzugs startet um 20 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Auch die Strecke wird festlich illuminiert und der Festverein beleuchtet den Löschteich. Der Spielmannszug des TSV Osterholz-Scharmbeck sorgt für die passende Musik. Der Freitag klingt bei einer Ernteparty mit DJ Rene im Festzelt aus.

Auch wenn das Fest am Wochenende vom 7. bis 9. September über die Bühne geht, die heiße Phase für den Verein hat bereits an diesem Dienstag begonnen. Für die Veranstalter stand der Aufbau des Festzelts an. Die farbenfrohe Dekoration folgt heute ab 18.30 Uhr.

Das Festprogramm beginnt morgen um 15.30 Uhr mit Kaffee, Torten und Kuchen im Zelt. Für Unterhaltung sorgen der Chor Con-Takt und die Kinder der Kita Garlstedt. Die Landfrauen aus Wulsbüttel bringen die Besucher mit Sketchen zum Lachen.

Am Sonnabend stehen zwei Programmpunkte auf der Tagesordnung: Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr im Festzelt, die Predigt hält Pastor Gert Glaser. Musikalisch gestaltet der Chor Con-Takt die Andacht. Im Anschluss gibt es Hühnersuppe. Am Abend steigt ab 20 Uhr der Festball mit DJ Sir Andy.

Der Sonntag steht im Zeichen des traditionellen Festumzugs. Die Teilnehmer nehmen dazu ab 13 Uhr im Garlstedter Kirchweg ihre Positionen ein. Der Tross setzt sich um 13.30 Uhr in Bewegung. Der Fanfarenzug Vorwärts Elsfleth begleitet die Parade durch die Waldsiedlung und die Ortschaft. Die besten Wagen werden prämiert.

Nach dem Ernteumzug sind alle ab 15 Uhr zur Kaffee- und Kuchentafel eingeladen. Die Festrede hält Daniel Immel als Kommandeur der Patenschaftslehrgruppe B der

Logistikschule der Bundeswehr. „Die Ortschaft pflegt eine rege und lebendige Patenschaft mit der Lehrgruppe“, erläutert Ortsvorsteherin Jordan. „Es gibt in vielen Bereichen eine gute Zusammenarbeit.“ Kommandeur Immel ist seit Oktober 2017 in Garlstedt. „Dies wird sein erstes Erntefest mit uns sein. Wir sind auf seine Rede gespannt“, sagt Jordan.

Auch eine Tombola mit attraktiven Preisen gehört zum Erntefest in Garlstedt, das seinen Abschluss am Sonntag in Form einer Party mit DJ Rene findet.