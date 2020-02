Moderne Baukräne erleichtern heute die Arbeit im Zimmererhandwerk und heben die Lasten. (Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser)

Zimmerer ist ein moderner Beruf mit einer uralten Tradition. „Das Zimmererhandwerk gehört zu den konstruktiven Berufen, bei denen komplette Bauwerke errichtet werden“, sagt Zimmerermeister Edgar Schmidtsdorff, Innungsobermeister des Zimmererhandwerks und Inhaber der Zimmerei Beha in

Osterholz-Scharmbeck.

Die Fachkräfte im Holzbaugewerbe beschränken sich aber nicht nur auf Dachkonstruktionen, sondern haben ein breit gefächertes Arbeitsgebiet, zu dem etwa der Holzfertigbau, der vollständige Hausbau mit Treppen und Geländern, der Akustik- und Trockenbau, Ausbau von Wohnbereichen, Lehrgerüstbau sowie die Denkmalpflege zählen.

„Im Holzbau steht eine Fülle unterschiedlicher Baustoffe und Teile zur Verfügung, die sich den Anforderungen entsprechend stets weiterentwickelt haben“, erläutert der Obermeister. Ebenso hätten längst neue Techniken Einzug in die Betriebe gehalten. So seien vermehrt computergesteuerte Maschinen für die Fertigung der Bauteile im Einsatz. Hebekräne erleichtern die Arbeit und sorgen für mehr Sicherheit. Handarbeit sei aber nach wie vor gefordert. Wenn die Auftragsbücher aktuell auch voll seien, so fehle es doch an Fachkräften. Wer den Beruf des Zimmerers ergreifen möchte, müsse bei komplizierten und komplexen Bauplänen durchblicken sowie sich die Zeichnungen räumlich vorstellen. Der Bau hochmoderner Holzhäuser, die den Wunsch nach zukunftsorientiertem Wohnen erfüllen, sei nur einer von vielen Bereichen des Zimmerers.

Die Ausbildung dauert drei Jahre: Das erste Jahr verbringen die Absolventen in der Berufsfachschule Bautechnik in Osterholz-

Scharmbeck. Wer ein Abiturzeugnis vorweist, kann im zweiten Lehrjahr starten. Das zweite und dritte Lehrjahr folgen dann dem dualen System mit der Aufteilung in Schulbesuch und der Arbeit im Betrieb. Nach einer erfolgreichen Ausbildung stehen die Chancen für eine Übernahme gut, zudem gibt es Aufstiegschancen als Vorarbeiter, Meister oder Techniker. Auch ein Studium ist möglich.

Innungsbetriebe erhalten durch die Kreishandwerkerschaft Elbe- Weser fachliche und wirtschaftliche Beratungen, etwa in der Lehrlingsbetreuung, im Arbeits- und Sozialrecht sowie bei der Durchführung der Prüfungen.