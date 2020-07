Trotz Beschränkungen und Hygieneregeln Zeit für den Abschied nehmen

Trauer in Zeiten von Corona

Die aktuelle Situation geht auch an der Bestattungsbranche und Angehörigen, die einen Trauerfall in der Familie haben, nicht vorbei. Denn es stellen sich, vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Virus, zahlreiche Fragen hinsichtlich Bestattungen: Dürfen beispielsweise Trauerfeiern stattfinden? Und wenn ja, in welchem Rahmen?Bestattungen sind ausdrücklich vom Kontaktverbot ausgeschlossen. Der Kreis der Teilnehmer an einer solchen Zusammenkunft ist jedoch auf den engsten Familienkreis zu beschränken und hygienische Mindestanforderungen sind zu beachten.