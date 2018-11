Zahlreiche Besucher lockt der dreitägige Weihnachtsmarkt seit fast 40 Jahren auf die Straßen rund um die Hamberger Kirche. (Peter von Döllen)

Wie in den Vorjahren sind die Jugendabteilungen der Feuerwehren, Vereine, Kindergärten und Grundschulen der Samtgemeinde Hambergen Nutznießer der gemütlichen dreitägigen Veranstaltung. Denn der Losverkauf für den guten Zweck ist ein fester Bestandteil des Weihnachtsmarkts.

Das Organisationsteam hat sich in den vergangenen Monaten mächtig ins Zeug gelegt und spannende sowie abwechslungsreiche Preise zusammengetragen. So kann man mit etwas Glück beispielsweise für einen Einsatz von nur 50 Cent Bargeld in Höhe von 2500 Euro gewinnen. Auch der zweite Gewinn muss sich nicht verstecken, denn es gibt einen Gutschein der Firma Röhrs im Wert von 1000 Euro.

Die Plätze drei und vier sind Warengutscheine über 750 Euro von Edeka Sackmann und 700 Euro von Jens Zimmer. Auch eine traditionelle Torfkahnfahrt ist dabei. Reetgedeckte Vogelhäuser, Einkaufsgutscheine und unzählige Sofortgewinne machen die Palette komplett und werden an diesem Wochenende ausgeschüttet. Insgesamt gibt es mehr als 5000 Sofort- Gewinne. „Es sollte also kaum einer leer ausgehen“, sagen die Organisatoren.

Vereine und Institutionen der Samtgemeinde freuen sich über die Tombola im Rahmen des Weihnachtsmarkts, denn ihnen kommen die Erlöse zugute. Seit dem Jahr 2000 sind insgesamt mehr als 100 000 Euro in die Förderung für Kinder und Jugendliche in der gesamten Gemeinde geflossen.

Mit jedem Los, das die Besucher des Weihnachtsmarkts kaufen, unterstützen sie Projekte für Kinder und Jugendliche vor Ort. In diesem Jahr wird der Erlös zwischen dem Nabu, dem Reitverein, der Ortsgruppe der DLRG, dem Deutschen Roten Kreuz und dem FC Hambergen aufgeteilt.

Besucher erkennen die jungen Losverkäufer, die sich rund um die Kirche bewegen, an den leuchtenden Westen. „Wir hoffen, dass wir möglichst viele Lose verkaufen.



Wir versuchen, alles loszuwerden“, erläutert Jürgen Tietjen, Vorsitzender des Hamberger Weihnachtsmarktvereins, der sich schon seit Jahren um die Organisation kümmert. Auch der Bürgermeister unterstützt den Verkauf.

Alle Lose nehmen zusätzlich an der Hauptziehung am Sonntag,

2. Dezember, um 18 Uhr teil. Vor dem Eiscafé ziehen Bürgermeister Gerd Brauns und der Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock die Nummern.