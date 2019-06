In der Pension Schneiderstübchen findet jeder Gast seinen Lieblingsplatz, beispielsweise in den schönen Frühstückszimmern mit den alten, gepflegten Möbeln oder im Garten. (Christa Neckermann)

Und morgens steht das Frühstück bereits auf dem Tisch – mit feinem Porzellan, schönem Besteck und zierlich gefalteten Servietten. Da fällt es fast schwer, den Tisch zu verlassen und den Urlaubsplänen nachzugehen.

„Wir bieten ausschließlich Produkte aus der Region an“, erläutert Karin Müller-Musfeld, die das Schneiderstübchen in der Wesermünder Straße 9 in Hambergen von Liesel Dahm übernommen hat und nun weiterführt. „Das Haus hat meinem Mann und mir schon immer gefallen. Wir sind glücklich, dass wir uns mit der Übernahme einen Traum erfüllen konnten“, sagt Müller-Musfeld.

Freundlich und liebevoll gedeckte Tische laden zu einem gemütlichen Frühstück mit leckeren Spezialitäten aus der Region ein. (Christa Neckermann)

Die Liebe zu dem Objekt lässt sich unter anderem an der sensiblen Renovierung des Backsteinhäuschens ablesen. „Ganz bewusst haben wir uns für eine Mischung aus Alt und Neu entschieden. Alte, gepflegte Möbel für die beiden Frühstücksräume im Erdgeschoss und bequem sowie modern ausgestattete Fremdenzimmer im ersten Stockwerk mit jeweils eigenen Duschbädern sorgen dafür, dass sich unsere Gäste wohlfühlen“, sagt die neue Besitzerin.

Vier hübsche Zimmer stehen für die Pensionsgäste zur Verfügung, eines davon ist ebenerdig zum Garten gelegen. Auf der Terrasse kann im Sommer gefrühstückt werden. Zudem dient sie als Treffpunkt in der Nachmittagssonne.

Die Zimmer im Schneiderstübchen sind gemütlich und mit modernem Komfort ausgestattet. (Christa Neckermann)

Geheimtipp der Region

Liesel Dahm, die das Schneiderstübchen 1992 gemeinsam mit ihrem Ehemann als Restaurant eröffnete, verwöhnt auch heute noch begeistert ihre Gäste. „Es ist mir wichtig, mich auch weiterhin mit Karin Müller-Musfeld um unsere Gäste zu kümmern, die zum Teil seit Jahren zu uns kommen“, sagt Dahm. Das Restaurant, das in Hambergen als Geheimtipp gehandelt wurde und sich einen Namen gemacht hat, wandelten die Eheleute Dahm 2003 in eine Frühstückspension um. Nun nutzt Dahm ihre Küchenkunst für die Zubereitung des exquisiten Frühstücks. Zusammen mit dem sorgfältig gedeckten Tisch ist dieses der ideale Einstieg in einen wunderbaren Urlaubstag.

Kollektiv Schneiderstübchen Hambergen (Christa Neckermann)

Eine Besonderheit bietet die Pension Schneiderstübchen nun unter der neuen Leitung an: Auf Anfrage sind auch Hunde willkommen. „Unser eigener Hund Einstein freut sich auf vierbeinige Besucher.“ Zudem gibt es die Möglichkeit, Pferde unterzustellen.

Das Schneiderstübchen bietet sich besonders für Gäste an, die für Familienfeiern in den Landkreis Osterholz kommen oder einen Kurzurlaub planen.

Das Schneiderstübchen, Wesermünder Straße 9 in Hambergen, ist für Terminanfragen unter Telefon 04793/ 39 16 oder 0151/ 28 86 46 58 erreichbar. Infos gibt es im Internet unter www.pension- schneiderstuebchen.de.