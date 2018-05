Sind gespannt auf ihre Nachfolger (v.l.): Königin der Königinnen Petra Stein, König der Könige Bernd Noack, Vizekönigin Iris-Yvonne Brückner-Puhle, Schützenkönigin Kristin Weineck mit ihrem König Wolfgang John, Vizekönig Georg Breitling und Buschkönig Uwe Böhm. (frei)

Mai, ihr Schützenfest. Gleichzeitig begehen sie ihr 50-jähriges Jubiläum.

Die amtierenden Majestäten, Königin Kristin Weineck und König Wolfgang John, freuen sich mit ihrem Gefolge auf ein unbeschwertes Fest mit vielen Vereinsmitgliedern und Gästen.

Schützenkönigin Kristin Weineck und König Wolfgang John freuen sich auf viele Gäste beim Fest in Buschhausen. (frei)

Vergangenen Mittwoch haben sich die Schützen bereits zum Arbeitsdienst getroffen und die Halle gemeinsam für das Fest hergerichtet. Mit Binden der Girlande am heutigen Freitag, 25. Mai, ab 18 Uhr in der Schützenhalle werden die Vorbereitungen auf die große Feier abgeschlossen.

Am Sonnabend, 26. Mai, treten die Mitglieder und Gäste um 11.30 Uhr vor der Schießsportanlage an. Anschließend empfangen und begrüßen sie das aktuelle Königshaus. Das gemeinsame Essen in der Schützenhalle wird um 12 Uhr eröffnet. Gut gestärkt starten die Schützen ihr Schießen auf allen Ständen um 14 Uhr. Auch das Adlerschießen bis zum silbernen Flügel wird angeboten. Am Ende sollen die Königin der Königinnen, der König der Könige und der Buschkönig ermittelt sein. Um 19 Uhr treffen sich die Schützen und ihre Gäste zum gemütlichen Beisammensein.

Ringen um Königstitel

Der Sonntag, 27. Mai, beginnt um 14.30 Uhr mit der Begrüßung der geladenen Vereine und Gäste. Dazu erfolgt der feierliche Fahneneinmarsch. Stärken können sich Gäste und Schützen ab 15 Uhr an der Kaffeetafel. Auch die beliebte Tombola mit attraktiven Preisen wird wieder angeboten.

Um 16.30 Uhr dürfen auch die Gäste ans Gewehr und sich beim Gästeschießen ausprobieren. Ernst wird es ab circa 17 Uhr: Nun dürfen die Anwärter auf die Königswürde an den Abzug. Geschossen wird auf den Goldflügel und den Rumpf. Anschließend werden die neuen Majestäten feierlich bekannt gegeben. Der Abend klingt in geselliger Runde aus.

Da so eine große Feier bekanntlich nicht spurlos vorübergeht, treffen sich die Schützen am Montag, 28. Mai, ab 16 Uhr zum Aufräumen der Halle. Der Einsatz soll auch belohnt werden: Für einen kleinen Kostenbeitrag gibt es ab 18 Uhr leckeres Essen. Wer noch nicht genug bekommen hat, kann sich zudem beim Katerschießen noch einmal an den Schießstand begeben. Außerdem werden die Preise aus der Tombola verteilt.

Bereits jetzt im Kalender notieren sollten sich die Schützen Freitag, 12. Oktober. Um 19 Uhr beginnt in der Mensa der IGS Buschhausen ein Kommers zum 50. Geburtstag des Vereins.