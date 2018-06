Scharmbeckstotel verfügt bis heute über ein reges Vereinsleben. Hier stellten sich Mitglieder des ATSV im Jahr 1921 zum Gruppenfoto auf. Aktuell sind viele Einwohner, aber auch Bewohner umliegender Ortschaften in dem Verein vertreten und betätigen sich sportlich. (FR)

In der Woche vor der großen Festlichkeit stellen sich daher einige ortsansässige Vereine vor.

Los geht es am heutigen Sonntag, 3. Juni. Von 11 bis 14 Uhr bietet die Fußballabteilung des ATSV Scharmbeckstotel einen Tag des Mädchenfußballs auf dem Sportplatz, Am Kreuzacker, an. Mädchen, die sich gern sportlich betätigen und Freude an Ballspielen haben, bekommen die Gelegenheit, den Sport unverbindlich auszuprobieren.

Die Planungsgruppe hat das vergangene Jahr genutzt, um ein tolles Fest–programm auf die Beine zu stellen (FR)

Nachdem sie selbst auf dem Rasen dem Ball hinterhergejagt sind, können sie den geübten Spielerinnen zuschauen: Um 15.30 Uhr beginnt ein Freundschaftsspiel der Damenfußballmannschaft vom ATSV.

Wer sich eher für den Sport mit Pferden interessiert, ist am Dienstag, 5. Juni, beim Reit- und Fahrverein Scharmbeckstotel, Am Heuplatz 1, gut aufgehoben. Die Reiter laden in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Springen, Reiten und Dressur stehen auf der Tagesordnung. Die Mitglieder des Schützenvereins beteiligen sich ebenfalls an der Jubiläumswoche: Für Mittwoch, 6. Juni, laden sie zum Freundschaftsschießen und Jubiläumskönigschießen ins Schützenhaus in der Hauptstraße 57 ein. Gäste sind gern gesehen. Von 17 bis 20 Uhr lohnt sich ein Besuch für Interessierte.

An diesem Tag freuen sich sicherlich auch die Tischtennisspieler vom ATSV über Gäste. Von 18 bis 22 Uhr bieten sie ein offenes Training in der Sporthalle, An der Wurth. Wer keine eigene Ausrüstung hat, kann trotzdem mitspielen: Tischtennisschläger werden bei Bedarf gestellt.

Weiter lädt die Freiwillige Feuerwehr in der Jubiläumswoche zum Kennenlernen ein. Am Donnerstag, 7. Juni, öffnen die ehrenamtlichen Helfer von 18 bis 21 Uhr die Tore ihres Feuerwehrhauses, Am Kreuzacker 5. Große und kleine Gäste können die Fahrzeuge betrachten und die Feuerwehrleute fragen, was sie schon immer wissen wollten. Vielleicht findet sich ja auch der eine oder andere Gast, der ebenfalls Mitglied werden möchte.

Zudem ist ein Besuch in der Buchstraße 50 zu empfehlen: Der Tennisverein veranstaltet dort von 18 bis 22 Uhr einen Tennismarathon mit Grillabend. Gäste sind willkommen.