An zahlreichen Ständen können sich Hobbygärtner am morgigen Sonntag mit Pflanzen eindecken und sich inspirieren lassen. (Andrea Grotheer)

Wer Hagen im Bremischen einmal aus luftiger Höhe betrachten möchte, hat dazu beim morgigen Staudenmarkt die Gelegenheit: Als besondere Attraktion der Großveranstaltung steht beim Baufachmarkt im Gewerbepark Döhrenacker ein Kran bereit, der schwindelfreien Besuchern Gondelfahrten bis zu einer Höhe von 30 Metern ermöglicht.

Zu sehen geben wird es bei der 16. Auflage des Staudenmarkts aber noch mehr – vor allem viel Grünes und Blühendes. An zahlreichen Ständen können Hobbygärtner sich inspirieren lassen sowie mit Pflanzen verschiedener Größen und Formen eindecken. Besonders Stauden und weitere krautartige Gewächse, die dem Markt einst seinen Namen gaben, überzeugen passionierte Gartenfreunde aus Nah und Fern mit ihrer in der Regel einfachen Pflege. Erhältlich sind Pflanzen in unterschiedlichen Erscheinungsformen, die über mehrere Jahre blühen und jedes Jahr wieder neu austreiben. Auch die Dichte des Wuchses, die bei manchen Staudenarten für ein nahezu unkrautfreies Wachsen sorgt, erfreut Gartenbesitzer. Entscheidend für das Wachstum sind den Fachleuten zufolge die richtigen Standortbedingungen. So sollte man Pflanzen wählen, deren Standortanforderungen den natürlichen Bedingungen des eigenen Gartens entsprechen. Die Blumenhändler verraten einige Tipps für ein grünes und blühendes Paradies.

Zwischen dem Gewerbegebiet und dem Ortskern verkehrt morgen ein kostenloser Oldtimershuttle. (Andrea Grotheer)

Flohmarkt für Jedermann

Den Pflanzenverkauf am morgigen Aktionstag übernimmt das Team des Gartencenters Döscher, das auch sein Geschäft in der Lindenallee öffnet. Wer selbst zum Verkäufer werden möchte, kann ab 6 Uhr seinen Flohmarktstand im Gewerbepark oder auf dem Gelände des Autohauses Mann, Amtsdamm 72, aufbauen. Kombiniert wird die weit über die Grenzen Hagens hinaus beliebte und von der Unternehmensgemeinschaft Hagen im Bremischen organisierte Veranstaltung mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr öffnen die Geschäfte und locken die Besucher mit Angeboten und Aktionen.

Die Feuerwehr gewährt einen Einblick in ihre Arbeit. (Andrea Grotheer)

So lädt der Hagener Bürgermarkt zum Indoorflohmarkt mit Werkzeugverkauf ein. Die Fairtrade- Steuerungsgruppe plant eine Kochshow mit fair gehandelten Zutaten und der Ideler-Teleshop stellt ein Glücksrad auf. Vertreter der VGH informieren an ihrem Versicherungsmobil über Pkw-Rettungskarten, die fahrzeugspezifische Informationen für eine rasche Befreiung von Insassen enthalten.

Ferner gibt es etwas zu feiern: Das Team von Hörakustik Reemts feiert gemeinsam mit den Besuchern die Auszeichnung zum Top 100 Akustiker, während in der Kanzlei der Rechtsanwälte und Notare Eickhoff, Dr. Meyer und Otten auf das 20-jährige Bestehen angestoßen wird.

Der Fachhandel Heizwerk im Gewerbepark Döhrenacker wiederum entfacht ein Feuer, über dem Kinder frisches Stockbrot backen können. Das Fitnessstudio lockt am verkaufsoffenen Sonntag neue Mitglieder mit zwei Monaten freier Mitgliedschaft. Kochvorführungen bietet das Naturkostfachgeschäft im Gewerbepark Döhrenacker an. Dort präsentiert sich darüber hinaus das Deutsche Rote Kreuz und auch die Rettungshundestaffel Cuxland gewährt einen Einblick in ihre Arbeit. Die Feuerwehr ist mit ihren Einsatzfahrzeugen ebenso vor Ort wie die DLRG und informiert über ihre Aktivitäten.

Besonderer Shuttleservice

Auf dem Mehrgenerationenplatz zwischen dem Rathaus und der Kirche veranstalten die Boule- und Schachfreunde parallel einen Tag der offenen Tür und laden Interessierte zu einem Spielchen ein. Mit dabei sind zudem wie im Vorjahr Vertreter der Bautz-Freunde aus Axstedt. Sie präsentieren morgen eine Sammlung ihrer Oldtimertraktoren mit Modellen ab dem Baujahr 1950.

Faszination mit bunten Ballons verspricht die Ballonmodellage. Zwischen dem Gewerbegebiet und dem Ortskern verkehrt ein kostenloser Oldtimershuttle und bringt Besucher bequem zu den einzelnen Veranstaltungsplätzen.