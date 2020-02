Claas Wellbrock ist Innungsobermeister der Osterholzer Dachdeckerbetriebe und kennt sich mit Reetdächern aus. (Monika Fricke)

Seit Mai vergangenen Jahres ist Claas Wellbrock Obermeister der Dachdecker-Innung der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, zu der aktuell 13 Betriebe gehören,

darunter fünf Reetdachdecker. Wellbrock selbst betreibt in Hambergen-Heilsdorf eine Fachfirma für Reet- und Ziegelbedachungen. Stellvertretender Obermeister der Innung ist Marcel Wietis vom Dachdeckerbetrieb Brummerhop in Osterholz-Scharmbeck. Lehrlingswart ist Dachdeckermeister Eckhard Kopp aus Hambergen.

„Wir bemerken einen langsamen Aufwärtstrend im Dachdeckerhandwerk“, sagt der Obermeister, „zurzeit gibt es zehn Auszubildende in den Innungsbetrieben“. Diese Tendenz werde sich in den kommenden Jahren fortsetzen, ist er sich sicher und berichtet von der guten Unterstützung des Landesinnungsverbands. Dieser begleitet unter anderem die Berufsorientierungstage mit kompetenten Fachberatern, während sich die Unternehmen mit praktischen Handwerksmustern einbringen. „In der Innung herrscht ein kollegiales Verhältnis und wir möchten gern noch weitere Mitglieder gewinnen“, sagt der 33-Jährige.

Wellbrock berichtet von den vielfältigen Aufgaben bei Reet- und Ziegeldacharbeiten. Dazu gehören etwa Wärmedämmungen bei Dachsanierungen. „Heute erleichtern moderne Maschinen die Arbeiten“, sagt der Obermeister. Wer sich im Anschluss an seine Ausbildung zum Dachdeckergesellen fortbilden möchte, kann ein Studium an einer Fachhochschule wählen, in die Industrie wechseln oder Fachberater und Ingenieur im Bauwesen werden.